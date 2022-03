von Susanne Eschbach

Der Verein

Trachtenkapellen auf dem Hotzenwald haben eine lange Tradition. So auch die Trachtenkapelle Strittmatt. Sie wurde bereits 1858 gegründet und hat aktuell 48 Mitglieder. Der Verein bietet nicht nur musikbegeisterten Menschen einen Ort, um ihr Hobby auszuleben. Die Musiker sorgen außerdem mit Festen und weltlichen und kirchlichen Konzerten für eine funktionierende Dorfgemeinschaft und für einen Treffpunkt für alle Generationen.

Die Veranstaltung

Dreh- und Angelpunkt für die Konzerte der Trachtenkapelle Strittmatt ist die Hotzenwaldhalle in Görwihl. Essen und Trinken, aber auch ein Barbetrieb sorgen vor und nach dem Konzert für gesellige Momente. „Wir wollen die Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Vereins stärken“, erklärt die Kassiererin des Vereins, Anna Preisser. Und der soziale Austausch in der Gemeinde Görwihl soll mit diesen Veranstaltungen gestärkt werden. Angeboten werden bei diesen Festen ausschließlich regionale Produkte, außerdem erledigen die Musiker ihre Besorgungen für die Veranstaltungen im Handel vor Ort. Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit ist den Musikern wichtig, denn bei den Veranstaltungen gibt es kein Plastikgeschirr. Zum Einsatz kommt stattdessen wiederverwendbares Geschirr, Besteck und Gläser. „So fällt bei den Festen kein unnötiger Müll an“, sagt Anna Preisser.

Die Arbeit des Vereins

Mit dem Preisgeld möchte die Trachtenkapelle Strittmatt Konzerte veranstalten, die auch funktionieren, wenn aufgrund der Corona-Regeln nur wenige Zuhörer erlaubt sind. Es sei laut Kassiererin Anna Preisser aber auch dringend notwendig, dass weiteres Geld in neue Trachten investiert wird. Denn in den vergangenen beiden Jahren sind der Trachtenkapelle Strittmatt durch die Corona-Pandemie alle Veranstaltungen weggebrochen, die ansonsten Geld in die Vereinskasse gespült hätten.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

