von Susanne Eschbach

Dafür steht der Verein

Die Trachtenkapelle Strittmatt spielt in dem kleinen Ort auf dem Hotzenwald eine große Rolle. Kirchliche, aber auch weltliche Feste werden von den 54 Musikern begleitet. Der jährliche Sommernachtshock ist jedes Jahr ein Treff für die Bewohner.

Diese Einnahmen fehlen

Um den Sommernachtshock an der Hütte am Bolzplatz in Strittmatt zu verbessern, hat der Verein bereits zu Beginn des Jahres 2020 damit begonnen, die Stromversorgung zu verbessern. Das ausgegebene Geld wollte der Verein dann wieder durch das kommenden Fest generieren. Leider musste das Fest abgesagt werden.

Dafür wird das Geld verwendet

Um sich auch weiterhin in das Dorfleben einzubringen, hofft der Verein auf einen Sommernachtshock in diesem Jahr. „Das Projekt vom vergangenen Jahr hat ein großes Loch in die Kasse gerissen und es ist fraglich wie weit wir in diesem Jahr noch durchhalten“, erklärt die Kassiererin der Trachtenkapelle, Anna Preißer.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

