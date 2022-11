Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Nachdem der Martinimarkt in Görwihl zwei Mal – 2020 und 2021 – ausgefallen war, stieß er am Samstag auf große Resonanz. An den Ständen und Buden herrschte Hochbetrieb. Rund 160 Händler und Vereine waren vertreten.