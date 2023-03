Einen kompletten Führungswechsel im Vorstand gab es im letzten Jahr bei den Neuwahlen der Freiwilligen Feuerwehr Hartschwand. Vier junge Männer hatten sich bereit erklärt, die Führungsposten im Verein zu übernehmen. „Das war eine Traumsituation, die sich viele Vereine wünschen“, so der scheidende Abteilungsleiter Roland Strittmatter in der Jahreshauptversammlung am Sonntagmorgen in den Höllbachstuben in Hartschwand. Voller Stolz berichtete er weiter: „Nahtlos war der Übergang, die neue Truppe hat sehr gut eingelebt und alles funktioniert bestens.“

Seit Anfang Juli 2022 wird die Truppe von Manuel Strittmatter an der Spitze angeführt. Er lobte die gute Ausbildung und den Einsatz der Wehrmänner. Sehr gefreut hatte er sich, mit Marco Peduzzi einen neuen Kameraden begrüßen zu können. Die Truppenstärke erhöht sich somit auf dreizehn Mann. Sehr viel für den kleinsten Teilort von Görwihl, denn nahezu jeder zehnte Einwohner verrichtet seinen Dienst bei der Feuerwehr. Lehrgänge und Leistungswettkämpfe gehörten zum Programm. Patrik Strittmatter errang das Bronzene und der Abteilungsleiter selbst das Silberne Leistungsabzeichen. Auch bei den diesjährigen Wettkämpfen am 17. Juni in Görwihl wird die Abteilung wieder antreten.

Schriftführer Patrick Strittmatter berichtete über sechs Proben und eine unangekündigte Alarmprobe. Insgesamt zu fünf Einsätzen wurde die Wehr alarmiert. Einmal mehr war Vielseitigkeit der Wehr gefragt bei einem Baum auf der Straße, einem Verkehrsunfall und bei einem größeren Flächenbrand in Segeten. Der letzte Einsatz war tags zuvor beim Industrieofenbrand in Oberwihl. Im Rahmen des Gemeindealarms stellte die Abteilung den Tragkraftspritzenanhänger (TSA) zur Verfügung bereit sowie Atemschutzgeräteträger als Reservetruppe. Kassierer Simon König berichtete von einem kleinen Defizit, aber einer immer noch gut gefüllten Kameradschaftskasse. Bei der Schauübung zur 50-Jahre-Eingemeindung von Hartschwand und Rotzingen, zusammen mit der Abteilung Rotzingen, bekamen die Wehrmänner von den zahlreichen Zuschauern mächtig Applaus.

Die Abteilung Hartschwand der Feuerwehr Görwihl hat 13 aktive Mitglieder. Abteilungskommandant ist Manuel Strittmatter, Telefon 07754 1398. Sein Stellvertreter ist Gerhard Trötschler. Nächstes Jahr feiert die Wehr ihr 75-jähriges Bestehen.