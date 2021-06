von Werner Probst

Seit 65 Jahren sind Walter und Frieda Schwertfeger (beide 85 Jahre) verheiratet und feiern heute im großen Kreis der Familie das Fest der eisernen Hochzeit.

Blick auf die Lebensstationen

Frieda Schwertfeger, geborene Gassmann, kam im benachbarten Schachen auf die Welt. Sie hatte sechs Geschwister. Bereits im Kindesalter verlor sie ihre Mutter. In Schachen besuchte sie die Volksschule und arbeitete dann in der Schachener Stumpen-Fabrik und anschließend im schweizerischen Winterthur, wo sie ihren späteren Mann kennen lernte. In der Stadtkirche in Winterthur läuteten dann die Hochzeitsglocken. In der Ostschweiz wurde eine Wohnung und fünf Kinder machten die Familie komplett.

Walter Schwertfeger wurde in Zürich geboren. Er wuchs in Askona auf. Er machte nach der Schulentlassung in Winterthur eine Lehre als Elektriker und arbeitete dann bei der Firma Bühler in Uzwil, die damals Pionierarbeit auf dem Gebiet der Steuer-und Messelektronik leistete. Steil ging seine Karriereleiter nach oben. So stieg er bis zum Leiter der Abteilung Elektronik und Entwicklung auf. Nach 20-jähriger Tätigkeit in dem Betrieb wechselte er den Arbeitsplatz und die Familie bezog in Basel eine neue Wohnung. 1998 ging Walter Schwertfeger in den Ruhestand.

Niederwihl wird zur Heimat

Groß war die Freude, als das neue Haus in Niederwihl bezogen werden konnte. Dort genießt das Paar die ländliche Umgebung und freut sich über die hilfsbereiten Nachbarn. Das Singen im Niederwihler Kirchenchor war für Frieda Schwertfeger stets von großer Freude begleitet, wie auch das Nähen von Patchwork-Decken. Für Walter Schwertfeger ist die Arbeit am Computer immer noch eine willkommene Herausforderung.

Gerne erinnert sich das Paar an die früheren Urlaubsreisen. So wurde öfters auch Kanada besucht, das Land, wo auch eine Tochter wohnt. Heute werden neben den Kindern mit Partnern, auch 25 Enkel und 17 Urenkel gratulieren.