von Charlotte Fröse

Die Zahl der Gemeindeglieder ist in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen. Dieser Trend ist sowohl bei der katholischen als auch bei der evangelischen Kirche zu sehen. Aber nicht nur Austritte sind dafür verantwortlich. Auch Todesfälle und Wegzug beeinflussen die Zahlen.

Seelsorgeeinheit St. Wendelinus

Pfarrer Bernhard Stahlberger, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Hotzenwald St. Wendelinus mit 6217 Mitgliedern (6223 – in Klammern jeweils die Zahlen von 2019), stellt ebenfalls diesen Trend fest. 65 Kirchenaustritte (52) stehen fünf (zwei) Eintritten gegenüber. Motive für einen Austritt liegen nach Ansicht von Pfarrer Stahlberger nicht an der Arbeit vor Ort, vielmehr würden Gründe, wie global über die Medien verbreiteten Themen wie Frauenungleichheit oder Missbrauchsfälle zu einem Austritt beitragen. „Auch die Reformunwilligkeit der Kirche ist ein Grund für ein Abwenden“, so Stahlberger. Dies schwäche die Menschen, die Glauben in der heutigen Zeit leben wollen und stärke die Traditionalisten. Die Stärke der Traditionalisten verhindere, neue Wege zu gehen und die aktive Mitarbeit. Dies betreffe auch die Hotzenwald-Gemeinde. Getauft wurden 40 Personen (51).

49 Erstkommunionen stehen 52 im Vorjahr gegenüber. 2019 wurden 88 Firmungen vorgenommen, sie finden im Zweijahresrhythmus statt. Vier Paare (elf) gaben sich das Ja-Wort. Corona-bedingt wurden etliche Trauungen auf 2021 verschoben. Die Zahl der Beerdigungen lag mit 77 gleich hoch wie im Vorjahr. Die Corona-Pandemie habe einiges verändert, Stahlberger betonte: „Es wird danach nichts mehr sein wie vorher.“ Corona habe aber auch einiges eröffnet, was bisher nicht angedacht war. Als Beispiel nannte er die digitalen Angebote, die weiter ausgebaut werden sollen, um noch mehr Menschen erreichen zu können.

Evangelische Gemeinde Görwihl

Heidrun Moser, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl berichtet: „Die Gemeinde wird immer kleiner, sie hat in den vergangenen sechs Jahren 190 Mitglieder hauptsächlich durch Tod und Austritt verloren (aktuell 1536 Gemeindeglieder).“ Elf Taufen und ein Eintritt wiegen die 22 Kirchenaustritte und 26 Beerdigungen nicht auf.

Moser erklärt, dass das Schrumpfen der Altersstruktur der Gesellschaft geschuldet sei, aber auch dem Schwund unter den jungen Mitgliedern (20 bis 30 Jahre). Gerade sie seien es jedoch, die der Kirche fehlten. Inzwischen hätten Taufeltern oft Schwierigkeiten, Paten zu finden, die Kirchenmitglieder seien, so Moser. Als Grund für einen Kirchenaustritt werde oft erklärt, Steuern sparen zu wollen. Moser sagt: „Durch den Rückgang der Kirchensteuern wird Kirche sich reformieren und eine neue Form und Gestalt finden. Eine Dienstleistungskirche wird es nicht sein.“

2020 wurden in Albbruck und Görwihl 15 Menschen konfirmiert. Wegen Corona fanden die von April auf September verschobenen Konfirmationen im kleinen Kreis und in zwei Gruppen statt. Aber nicht nur der Zeitpunkt war außergewöhnlich, auch der Ort. Da die evangelische Christuskirche in Albbruck nicht ausreichend Platz bot, stellte die katholische Seelsorgeeinheit die Pfarrkirche St. Bartholomäus Görwihl zur Verfügung. Trauungen gab es keine.

Evangelische Gemeinde Todtmoos

Diakon Jürgen Bendig von der evangelischen Kirchengemeinde Todtmoos berichtet, dass seit 2016 die Gemeindegliederzahl von 318 auf 334 in 2020 (jeweils Hauptwohnsitz) leicht gestiegen ist. Die Zahl der Gemeindeglieder mit Nebenwohnsitz ist mit 52 nahezu stabil geblieben. 2020 wurden eine Taufe (zwei) drei Bestattungen (zwei), keine Konfirmationen (zwei) und wie im Vorjahr keine Trauungen zelebriert.

„Wir sind eine sehr kleine noch selbstständige evangelische Kirchengemeinde in der Diaspora mit entsprechend wenigen Kasualien. Neben den regelmäßigen Gottesdiensten und der Seniorenarbeit liegt der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit in der Kur- und Reha-Seelsorge“, erläutert Diakon Bendig. Er betont aber auch, dass die Zukunft der Selbstständigkeit der Gemeinde davon abhänge, ob die Gemeindegliederzahlen sinken und wie stark die stellvertretende Arbeit in der Kur- und Reha-Seelsorge von der Landeskirche unterstützt werde.

Seelsorgeeinheit Todtmoos

Die katholische Seelsorgeeinheit Todtmoos/Bernau hat in Todtmoos aktuell 994 (973) Mitglieder. Im Jahr 2017 waren es noch 1025. 2020 wurden in Bernau 1294 Mitglieder gezählt. Taufen gab es in Todtmoos lediglich neun, das Jahr davor waren es noch 19. Zur Erstkommunion gingen acht Kinder (fünf). Zwei Ehen (sechs) wurden geschlossen. Beerdigungen wurden zehn (elf) abgehalten. Neun Kirchenaustritte (sechs) stehen zwei Wiederaufnahmen gegenüber (keine).