Die Gemeinde Görwihl will ihr Jagdkataster überarbeiten. Hintergrund ist, dass die derzeitigen Jagdpachtverträge in der Gemeinde zum 31. März 2022 auslaufen. Für die Neuverpachtung der Jagdreviere muss eine Versammlung der Jagdgenossenschaft – also der Eigentümer, auf deren Grundstücken (Wald, Feld) die Jagd ausgeübt werden kann – abgehalten werden. Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft obliegt dem Gemeinderat. Zweck der Überarbeitung des Jagdkatasters ist die Bildung kleinerer Jagdreviere. Die Gemeinderäte Johannes Herrmann (Grüne) und Herbert Nägele (Freie Wähler) begrüßten in der jüngsten öffentlichen Sitzung das Vorhaben. „Kleinere Reviere können besser bejagt werden“, erklärte Herrmann. Dies sei aus ökologischer Sicht notwendig, sagte er gestern auf Anfrage dieser Zeitung.

Konkret: Große Reviere, wie es sie derzeit auf Görwihler Gemeindegebiet gibt, seien schlecht zu bejagen, was wiederum negative Folgen für die Naturverjüngung in den Wäldern hat. Verbissschäden, durch Rehe, Hirschen und Damwild verursacht, stören junge Bäume im Wachstum. Dies kann auch passieren, wenn Rehböcke den Bast von ihrem Geweihen abreiben, was zu so genannten Fegeschäden führt. Vor allem junge Bäume können dann an Rindenschäden absterben. „Es hat so viele Rehe im Wald wie noch nie“, berichtete Johannes Herrmann.

Weshalb der Bestand „aus ökologischen Gründen reduziert werden soll“, so Herrmann. Kleinere Reviere würden zu einem besseren Überblick bei der Ausübung der Jagd führen. Zweiter Vorteil: Kleinere Reviere sind günstiger zu pachten als große, was wiederum jungen Jägern zugutekommt. Ähnlich Herbert Nägele: „Die Jagdreviere sind sehr groß, davon wird vielerorts abgerückt, um überschaubare Reviere zu bilden.“ Jagdkataster dienen als Grundlage für die Ermittlung der Jagdpacht, der Aufstellung von Abschussplänen und der Überprüfung von Ersatzansprüchen bei Wildschäden. Den Auftrag, diese in Görwihl zu überarbeiten, erteilte der Gemeinderat der Firma Tillig Geomatics aus Dogern zum Preis von 6280 Euro.