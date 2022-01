von sk

Die zehn Jagdbögen des Jagdbezirks Görwihl werden für die Zeit vom 1. April 2022 bis 31. März 2028 neu verpachtet. Die Gemeinde veröffentlichte die Ausschreibung nach dem Beschluss in der Jagdgenossenschaftsversammlung am 9. November 2021 im Amtsblatt. Der Pachtpreis beträgt mindestens 4 Euro je Hektar Feld oder Gewässer und 8 Euro je Hektar Wald. Interessenten können bei der Gemeinde schriftliche Angebote abgeben. Der Gemeinderat als Vertreter der Jagdgenossenschaft ist bei der Vergabe allerdings nicht an das Höchstgebot gebunden.

Die Bewerbung Schriftliche Bewerbungen mit dem Nachweis der Jagdpachtfähigkeit und der vollständigen Adresse können bis 21. Januar, 12 Uhr, bei der Gemeinde Görwihl in einem verschlossenen Umschlag mit der Kennzeichnung „Jagdverpachtung“ eingereicht werden. Informationen zu den einzelnen Revieren und den Pachtbedingungen gibt es im Internet ( www.goerwihl.de ). Weitere Fragen beantwortet Petra Huber per E-Mail (huber@goerwihl.de).

Die Pachtdauer beträgt sechs Jahre mit Verlängerungsoption um weitere sechs Jahre. Verpachtet werden im Einzelnen: