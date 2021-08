von Hans-Jürgen Sackmann

Bei der Hotzenwald Bauernkapelle kehrt wieder Leben ein. Die Probe fand im Freien beim Vorsitzenden Alexander Mutter statt. Anschließend wurde die überfällige Hauptversammlung abgehalten. Seit Oktober des vergangenen Jahres kam das Vereinsleben fast vollständig zum Erliegen. Die aktuelle Corona-Verordnung hat einen wichtigen Schritt in Richtung Normalität geebnet.

Die Protokollführerin Pauline Maier berichtete für 2020 noch von einem tollen Rosenmontag mit Umzug. Der Flyer „Filmmusik aus den vergangenen Jahrzehnten“ war bereits gedruckt, da musste Anfang März das Jahreskonzert abgesagt werden. Ende September/Anfang Oktober wurden die Erstkommunikanten mit einer kleinen Abordnung begleitet. Am 31. Oktober beim Seelenamt für Altbürgermeister und Passivmitglied Harald Scheuble konnten nur sechs Musiker aufspielen. Durch die steigenden Infektionszahlen wurde der Probebetrieb eingestellt.

Der Verein Die Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl ist einer der ältesten Vereine des Hotzenwaldes und wurde am 8. Juli 1861 gegründet. Derzeit hat der Verein 50 Mitglieder, hinzu kommen elf Zöglinge. Vorsitzender ist Alexander Mutter, Kontakt unter der Telefonnummer 07754/234. Weitere Infos im Internet: www.hotzenwald-bauernkapelle.de

Kassiererin Stefanie Gerspacher sprach von sehr flachen Einnahmen durch fehlende Veranstaltungen und war dennoch zufrieden. Die laufenden Ausgaben für Honorare, Pflege und Anschaffungen für Trachten und Instrumente wurden dank der vielen Spenden gestemmt. Es gab sogar ein kleines Plus.

Halle wird noch nicht wieder vermietet

Bürgermeister Carsten Quednow würdigte die Verdienste der Hotzenwald Bauernkapelle, speziell in der Jugendausbildung. Auf die Anfrage zur Benutzung der Hotzenwaldhalle gab er bekannt, dass sie für Veranstaltungen geschlossen bleibt. Auch der Martinimarkt wird nicht stattfinden.

Zufriedene Bilanz

Besonders gefreut hat sich der Vorsitzende Alexander Mutter, dass die Zahl der Musiker sich um einen erhöht hat. Die Jugendausbildung mit Zoom war schwierig. Mit Hygienemaßnahme laufe die Live-Ausbildung jetzt wieder prima. Mit einem Probebesuch von 50 Prozent war der Vorsitzende zufrieden. Viel wichtiger war es für Mutter, dass alle der Bauernkapelle die Treue gehalten haben.

Die geehrten Probenbesucher Marika Seeger, Cornelia Jehle, Valentina Maier, Lena Maier, Christian Maier, Alexander Mutter, Daniel Gerspach, Markus Maier; Vanesa Trübert und Stefan Dörnte.

Mutter gab eine Vorschau. Am 8. September will man sich wieder treffen. Ein Erntedankfest wird es nicht geben. Dafür hätte Pfarrer Stahlberger gerne ein Platzkonzert vor der Kirche. Ein neuer Dirigent wird gesucht. Ronny Frischknecht beabsichtigt, der Kapelle auszuhelfen. Er will die Musiker ab Oktober oder November für das Jahreskonzert 2022 vorbereiten. Bei der nächsten Hauptversammlung im Januar/Februar soll eine Verjüngung stattfinden und ein neuer Vorsitzender gewählt werden.