von Hans-Jürgen Sackmann

Einen schaurig-schönen Familienspaß hat es in Rotzingen gegeben. Mehr als 400 Personen trafen sich zum Feiern auf dem Rotzinger Schulplatz und wurden zuletzt mit Guggenmusik verwöhnt. Nach einer gefühlten Ewigkeit ohne Auftritte hatten die Höllbachgeister am „All Hallows Nachmittag“ die Partyfreunde zum ersten Geisterbaumstellen eingeladen.

Alle hatten Spaß: Zum ersten Geisterbaumstellen der Höllbachgeister waren junge Familien in Scharen geströmt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Egal ob Groß oder Klein, wichtig war, dass die Gäste Lust hatten, wieder ausgelassen mit der Guggenmusik zu feiern. Denn die gewohnte Halloweenparty konnte wegen der Corona-Auflagen noch nicht wieder wie gewohnt stattfinden. Schnell hatten die Höllbachgeister eine andere Idee und veranstalteten im Freien eine Neuheit: das erste Geisterbaumstellen.

Die Halloween-Tradition Brauch in Irland war es einst, sich möglichst hässlich und angsteinflößend zu verkleiden, um den Tod zu täuschen, man sei schon gestorben und er sollte einen dann nicht mehr holen kommen. Mit den Nachfahren der Iren wurde die Tradition durch Auswanderer in die USA überliefert. Dort hieß Allerheiligen „All Hallows“, wodurch der 31. Oktober zum „All Hallows Evening“, dem Vorabend von Allerheiligenn, wurde und daraus die Abkürzung „Halloween“ entstand. Inzwischen kostümieren sich auch in Deutschland die Kinder, ziehen verkleidet von Haus zu Haus und rufen „Süßes oder Saures!“

Nun meldeten sich die Oberwihler Hexen aus der Corona-Pause zurück. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Geworben wurde dafür ausschließlich in den sozialen Medien. Wer vorbeikam, konnte seinen Durst mit frisch Gezapftem stillen. Die kleinen verkleideten Genießer wurden mit frisch zubereiteter heißer Schokolade verwöhnt. Ein regelrechter Ansturm stellte sich ein und immer mehr junge Familien strömten in das beschauliche Rotzingen. Die Parkmöglichkeiten wurden dadurch knapp. Zu guter Letzt gab es endlich wieder Guggenmusik zu hören, die lange vermissten Klänge der Oberwihler Hexen.