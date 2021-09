von Harald Schwarz

Das Sommerfest des Tennisclubs Hotzenwald ist wieder ein voller Erfolg gewesen. Das Bilderbuchwetter war einer der Faktoren, der andere die ausgezeichneten Leistungen der großen und kleinen Sportler. Bei angenehmen Spätsommer-Temperaturen war die Freude am Spiel beeindruckend. Mit dem Sommerfest wurde gleichzeitig das Finale der Vereinsmeisterschaften 2021 ausgetragen. Der TCH lud zu einem ganztägigen Fest mit einem kulinarischem Abend mit DJ Lollipop ein.

Der Verein Der Tennisclub Hotzenwald (TCH) wurde 1974 gegründet und hat 118 Mitglieder. Er verfügt über drei Außenplätze. Eine Kooperation mit der Gemeinde wurde vereinbart. Vorsitzender ist Bernhard Oeschger (Telefon 07754/74 64). Weitere Infos im Internet: www.tc-goerwihl.de

In diesem Jahr traten drei Herren- und eine Damenmannschaft an. Gemeldet waren zudem vier Jugendmannschaften (U9, U12, U15 und U18), davon drei als Spielgemeinschaft mit dem SV Unteralpfen. Die Herren 40 haben den Aufstieg in die Zweite Bezirksliga gefeiert. Gemeinsam steckt man sich weiterhin hohe Ziele und investiert viel Zeit und Geld in die Förderung aller sportlichen Talente.

Die Ergebnisse Jugend Gruppe 1: 1. Platz Leon Gerspach, 2. Platz Lenny Spielmann, 3. Platz Diego Plag. Jugend Gruppe 2: 1. Platz Felix Spielmann, 2. Platz Marie Schacherer, 3. Platz Theo Aberle. Jugend Gruppe 3: 1. Platz Kaylan Eschbach, 2. Platz David Vinatoru, 3. Platz Marius Spielmann. Einzel Damen: Finale Maren Kaiser vs. Nelli Ziegler, Sieger: Maren Kaiser. Einzel Herren: Finale Torben Soehnle vs. Edgar Schneider, Sieger: Torben Soehnle. Einzel Herren B-Finale: Niclas Gerspach vs. Michael Zietlow, Sieger: Niclas Gerspach. Doppel Damen: Finale Maren Kaiser/Heidi Amann vs. Nelli Ziegler/Mathilda Aberle. Sieger: Maren Kaiser/Heidi Amann. Doppel Herren: Finale Adrian Spitz/Thomas Aberle vs. Siegfried Amann/Johannes Kaiser, Sieger: Adrian Spitz/Thomas Aberle. Doppel Mixed: Finale Adrian Spitz/Kristina Eckert vs. Timo Gerspach/Maren Kaiser. Sieger: Adrian Spitz/Kristina Eckert.

Die Sieger der Vereinsmeisterschaften 2021 (Jugend, Einzel Damen und Herren, Doppel Damen und Herren, Mixed). | Bild: Harald Schwarz

Der Vorstand achtet darauf, dass die Förderung ausgewogen in die Breite geht. Für Spitzentalente wurde ein zielgerichtetes Kadersystem eingeführt. Die Verantwortlichen des Vereins freuen sich über jeden, der Tennis spielen möchte. Man achtet darauf, über Schnupperkurse und flexible Trainer auch Anfängern den Start in den Tennis-Sport zu ermöglichen.