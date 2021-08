von werner Probst

Gleich über zwei Jahre zog die Feuerwehrabteilung Rotzingen am Samstag Bilanz. Für das Jahr 2019 war die Versammlung schon geplant, musste jedoch, Corona bedingt, abgesagt werden. Die Bilanz für die zwei Jahre war überwiegend positiv, obwohl beispielsweise die Proben nur in kleinen Gruppen durchgeführt werden durften.

Bilanz ziehen

Abteilungskommandant Bernd Eckert und Schriftführer Fabian Egle berichteten im „Eichrüttehof“ über die Aktivitäten der Wehr. So gehörte zu den herausragenden Punkten der Austausch des alten TSF , das wegen eines Kabelbrandes nicht mehr einsatzfähig war. Es wurde durch ein 25 Jahre altes TSF-W, das zuvor in Bayern im Einsatz war, ersetzt. Am 21. November des letzten Jahres fand die offizielle Fahrzeugübergabe statt. In der Folge wurde in Eigenleistung die Ladung aus dem alten Fahrzeug übernommen. Viel Eigenleistung war notwendig, um das Fahrzeug so auszurüsten, dass die Wehr zufrieden war. Herzliche Dankesworte richtete Kommandant Bernd Eckert an die zahlreichen Helfer, die beim Umbau mit von der Partie waren.

Sieben Einsätze im Jahr 2019

Im Jahr 2019 wurden zahlreiche Proben abgehalten und die Wehr zu sieben Einsätzen gerufen. Durchschnittlich waren 18 Wehrmitglieder an den Einsatzorten. Zu den Höhepunkten für die Rotzinger gehörte die Teilnahme am Kreisfahrzeugturnier in Görwihl, bei dem neun verschiedene Übungen absolviert werden mussten. Gespannt warteten die Rotzinger auf die Siegerehrung. Groß war dann die Freude, als man in der Staffelwertung auf das Siegertreppchen steigen durfte.

Das vergangene Jahr war geprägt durch eine weithin geänderte Probenform. Während anfänglich wegen der hohen Inzidenzzahlen nicht geprobt werden konnte, war dies an Juli wieder möglich. Doch die Proben durften nur in Kleingruppen stattfinden. So konnte auch die erste Probe mit dem neuen Fahrzeug nur unter Einhaltung des Mindestabstandes vollzogen werden. Zu vier Einsätzen musste die Abteilung ausrücken. Mit einer Alteisensammlung konnte die Kameradschaftskasse aufgebessert werden.

Die Feuerwehrabteilung Die Abteilung Rotzingen der Feuerwehr Görwihl hat derzeit 38 Mitglieder. Abteilungskommandant ist Bernd Eckert, Telefon 07754/92 95 03, sein Stellvertreter Ralf Baumgartner. Weiter gehören dem Vorstand Fabian Egle (Schriftführer) und als Kassierer Eugen Egle an.

Zu den erfreulichen Aspekten der Wehr gehört, dass derzeit 20 Atemschutzträger zur Verfügung stehen. Derzeit besteht die Wehr aus 38 aktiven Mitgliedern, wobei der Altersdurchschnitt von 48 Jahren auf 36 Jahre gesenkt werden konnte. Über eine gute Kassenlage konnte Kassierer Eugen Egle berichten. Die Anschaffung von Softwearjacken war dabei der herausragende Ausgabenpunkt.

Viel Beifall

Die Beförderung des derzeit stellvertretender Kommandanten, Ralf Baumgartner, zum Löschmeister wurde mit viel Beifall bedacht. Der Gesamtkommandant Thomas Mutter lobte die gute Arbeit der Wehrmitglieder beim Umbau des neuen Fahrzeuges und auch, dass der Digitalfunk umgesetzt wurde. „Macht weiter so“, sagte Mutter.

Gemeinderat Johannes Herrmann überbrachte die Grüße der Gemeinde und gab zu verstehen, dass man ein gutes Gefühl habe, eine so leistungsfähige Mannschaft im Rücken zu haben.