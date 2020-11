von Werner Probst

Horst Baldiswieler, ein Tiefensteiner Urgestein, feiert am heutigen Donnerstag seinen 80. Geburtstag. Jahrzehnte gehörte er der Tiefensteiner Feuerwehr an, war Oberlöschmeister und fungierte am Schluss als Abteilungskommandant. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

In Tiefenstein und Rüßwihl besuchte Horst Baldiswieler die Volksschule, ehe er bei der damaligen Tiefensteiner Bäckerei eine Lehre als Bäcker machte. Nach dem er ausgelernt hatte, blieb er noch weitere drei Jahre im Betrieb, ehe er im Tiefensteiner Steinbruch als Radladerfahrer sein Geld verdiente. Bald reizte in die Arbeit als Lastwagenfahrer. Er ging zur Firma Rheinbau in Waldshut, war dann bei der Albbrucker Spedition Eckert als Kraftfahrer tätig, ehe er wieder im Tiefensteiner Steinbruch sein Können zeigte. Im Jahre 2002 ging er wegen Arbeitsunfähigkeit in Ruhestand.

Amerika-Urlaube bleiben unvergessen

Während zwei Jahrzehnten lebte er mit seiner Lebensgefährtin Elfriede zusammen. Sie starb im Jahre 2013. Gerne erinnert er sich an die vier Urlaube in Amerika zurück, aber auch daran, als die Tiefensteiner Feuerwehr auch im geselligen Leben eine feste Größe war. Papier- und Alteisensammlungen wurden durchgeführt und bildeten die finanzielle Grundlage für schöne Ausflüge. Langeweile kennt Horst Baldiswieler nicht. Seinen gepflegten Haushalt macht er noch selber und bei schönem Wetter macht er auch gerne noch ein Spaziergang oder ist mit seinem Auto unterwegs.