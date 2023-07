In der Gemeinde Görwihl ist schnelles Internet über Glasfaser Realität geworden. Bürgermeister Mike Biehler erklärte gestern in Strittmatt, dass die ersten Hausanschlüsse in den nördlichen Ortsteilen Engelschwand, Hartschwand, Rotzingen, Segeten und Strittmatt in Betrieb gehen können.

Im Beisein von Ingenieur Hardy Gutmann, dessen Büro das Großprojekt betreut, übergab er das Ortsnetz an Marina Stiegeler, Geschäftsführerin der Firma Stiegeler Internet Service GmbH mit Sitz in Schönau. Drittanbieter im Ortsnetz ist die Firma RST Datentechnik GmbH aus Albbruck. „15 Kunden in Strittmatt und ein Kunde in Engelschwand sind jetzt online“, berichtete Marina Stiegeler, „weitere kommen dazu“. Am Technikstandort in Strittmatt, im PoP-Gebäude – die Schnittstelle zwischen dem Fernnetz (Backbone) des Landkreises Waldshut und der lokalen Hausanschlüsse – sind noch mehrere Leisten für die nächsten Kunden frei. „Es geht Zug um Zug relativ schnell“, sagte Hardy Gutmann.

Die Gemeinde Görwihl erhielt im Oktober 2017 die Förderzusage des Landes Baden-Württemberg zum Bau eines Breitbandnetzes. Görwihl schloss sich damals unter dem Namen „IKZ Dachsberg Breitbandausbau“ mit den Gemeinden Dachsberg, Bernau, Höchenschwand, Ibach, Schluchsee, St. Blasien und Todtmoos zusammen, um die Ortsnetze gemeinsam zu planen und zu bauen. Vonseiten der Gemeinde Görwihl ist Günther Ebner unterstützend tätig. Bürgermeister Mike Biehler: „Seit der Förderzusage und auch schon davor war viel Arbeit in das Projekt gesteckt worden und es galt, viele Hürden zu überwinden, unter anderem die Insolvenz eines ausführenden Bauunternehmens.“ Die Gemeinde Görwihl verfügt in Rüßwihl und Strittmatt über zwei Technikstandorte. Offenbar sind auch Sondermaßnahmen möglich: Als bislang einziger Standort im südlichen Teil der Gemeinde Görwihl ist die Firma Freudenberg, regional größter Arbeitgeber, jetzt schon an das Görwihler Ortsnetz via Technikstandort Rüßwihl angeschlossen. Wer seinen Glasfaseranschluss nutzen möchte, sollte einen Signalliefervertrag mit verschiedenen Tarifen abschließen. Über die Rufnummernübernahme wird der Vertrag beim aktuellen Anbieter gekündigt. Versorgt werden kann dann, wer den Hausanschluss fertiggestellt hat. Die Firma STW aus Österreich realisiert aktuell weitere Mess- und Restarbeiten im Hausanschlussbereich. Er hoffe, so Mike Biehler, „dass auch diese Kunden bald geschalten werden können“. Nach Fertigstellung der Hausanschlüsse sollen zudem noch die vorhandenen Mängel im Asphalt beseitigt werden.

Beratungstag: Die Firma Stiegeler Internet Service bietet am Mittwoch, 19. Juli von 11 bis 18.30 Uhr einen Beratungstag im Sitzungssaal des Rathauses in Görwihl an. An diesem Tag können Bürger Fragen stellen zu Versorgung und Tarifen. Es sollte eine Kopie der Rechnung des bisherigen Anbieters mitgebracht werden.