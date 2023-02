Die Hotzenwald Bauernkapelle Görwihl sucht dringend einen neuen Dirigenten. Die Musiker freuen sich über einen gelungenen Neustart, ein normales Jahr mit schönen Auftritten und einem farbenprächtigen Umzug beim Erntedankfest.

Der Bericht der Protokollführerin Pauline Mutter in der Hauptversammlung am Samstagabend legte offen, wie ausgesprochen aktiv die Hotzenwald-Bauerkapelle im vergangenen Jahr gewesen ist. Darunter waren Auftritte beim Kreistrachtenfest in Urberg, Einweihung des Feuerwehrhauses in Schachen und beim Nussbaumfest in Luttingen. Viel Lob gab für den Auftritt bei der Jubiläumsfeier der FFW Engelschwand im Juni. Seit Anfang September informiert die Kapelle mit dem „Optischen Hingucker“ über das Vereinsgeschehen in einem Schaufenster des ehemaligen Modehauses Mutter.

Sehr gut besucht war der farbenprächtige Umzug beim Erntedankfest in Görwihl bei herrlichem Wetter und guter Laune. Der Martinimarkt mit Tanz am Abend war ein voller Erfolg. Insgesamt gab es fünfzehn Auftritte, die mit der schönen Begleitung bei der Waldweihnachtsfeier in Rotzingen und beim Spiel bei der Christmette in Görwihl mit „Stille Nacht, Heilige Nacht“ das letztjährige Vereinsjahr abschloss.

Der Vorsitzende Alexander Gerspach freute sich zusammen mit den Musikern über ein ganz „normales“ Jahr mit schönen Auftritten. Die Anwesenheit bei den Proben betrug etwas mehr als 70 Prozent. Als fleißigste Probenbesucher konnte der Vorsitzende Christian Maier, Stephan Dörnte, Daniel Maier, Valentina Maier, Janik Baumgartner und Fabian Brand mit einem Präsent belohnen. Priska Gerspach (Notenwartin), Julia Eckert (Trachten), Michael Maier (Instrumentenwart) und Valentina Mauer (Anwesenheitsliste) dankte der Vorstand mit einem kleinen Geschenk. Ganz besonders dankte er Alexander Mutter in Anwesenheit, der immer wieder den Dirigentenstab übernahm, wenn das Amt verwaist war.

Bauernkapelle Die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl wurde 1861 gegründet. Derzeit hat der Verein 45 aktive Musiker und 80 Passivmitglieder. Die Proben finden jeweils donnerstags im Vereinsheim bei der Hotzenwaldhalle statt. Vorsitzender ist Alexander Gerspach, Albbruck-Schachen, Telefon 07753/6769880. http://www.hotzenwald-bauernkapelle.de

Leider ist es wieder so weit und die Hotzenwald-Bauernkapelle sucht erneut einen Dirigenten: „Das Thema verschwindet nicht von der Agenda. Haltet bitte eure Augen und Ohren offen und hoffentlich finden wird bald einen Dirigenten, der zu uns passt“, so Alexander Gerspach. Zwar wird Ekkehard Heinrich die Musikkapelle noch einmal für das gemeinsame Konzert am 25. März mit dem Musikverein Niederwihl leiten, aber danach wird er das Dirigentenamt wieder abgeben. Positives konnte hingegen der Kassierer Eric Biehler berichten. Dank der Spenden und den Einnahmen beim Erntedankumzug sowie dem Martinimarkt konnte der Verein ein Plus verbuchen. Erfolgreich verlief auch die Zöglingswerbung im Rahmen des Kinderferienprogrammes mit Spiel, Spaß und viel Freude bei einer musikalischen Schnitzeljagd. Neun Zöglinge sind in der Ausbildung, von denen schon fünf aktiv bei der Kapelle mitspielen. Vier Kinder haben sich für die Ausbildung mit Start im Herbst angemeldet.