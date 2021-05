von Hans-Jürgen Sackmann

Die Görwihlerin Mathilde Kupferschmid hat am 14. Mai ihren besonderen Ehrentag, den 100. Geburtstag, gefeiert. Trotz der Umstände ließen es sich viele Görwihler nicht nehmen und kamen zur Jubilarin zu Besuch, um ihr zu gratulieren. Mathilde Kupferschmid, geborene Huber, hat den Geburtstag, so gut es die Umstände zuließen, gefeiert. Die Jubilarin ist die älteste Einwohnerin von Görwihl.

Die Ausbildung

Zum Besuch der Volksschule, die sich damals im heutigen Rathaus befand, musste sie nur die Straße überqueren. Ihr Vater Gustav Huber betrieb in der fünften Generation eine Schneiderwerkstatt. Nach der Schulzeit arbeitete Mathilde Huber im Geschäft ihrer Familie mit, bis sie im Zweiten Weltkrieg zum Wehrdienst eingezogen wurde. Sie diente als Funker in Frankreich und auch auf einem Fliegerhorst in Norddeutschland.

Der Werdegang

Nach dem Krieg arbeitete sie zuerst in Konstanz als Kindermädchen, wo sie im Stadtteil Paradies Willi Kupferschmid kennenlernte, den sie 1951 heiratete. Nach dem Tod des Vaters übernahmen die Beiden das Bekleidungsgeschäft in Görwihl. Als gelernter Kaufmann war Willi im Außendienst unterwegs und Mathilde führte das Geschäft, bis sie das 70. Lebensjahr vollendet hatte.

Die Hobbys

Ihre große Leidenschaft war immer die Musik. Mehr als 75 Jahre, bis zu ihrem 90. Lebensjahr, sang sie aktiv im Görwihler Kirchenchor mit. Auch zählte das Klavier Spielen und Nähen zu ihren Hobbys. Mathilde Kupferschmid hat eine Tochter. Veronika, die auch mit ihrer Familie in Görwihl lebt, unterstützt mit ihrem Mann und dem Sohn die Mutter im Haushalt. „Das Essen richtet sie noch selbstständig her oder holt sich etwas von auswärts ohne jegliche Gehhilfen“, berichtet die Tochter.