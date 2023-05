Wer schon der Hochsaler Wuhr zwischen Oberwihl und Hottingen entlanggegangen ist, freut sich an dem ruhig fließenden Gewässer. Dass hinter dem ältesten und längsten der Hotzenwälder Wuhre Arbeit steckt, ist weniger bekannt. Vor allem im Spätherbst sowie zwischen April und Mai wundert man sich, dass an dem Bach viele Aktivitäten wie Laubentfernen und Äste oder ganze Bäume entnehmen stattfinden.

In diesem Abschnitt zuständig ist Thomas Kohlbrenner, seit bald fünf Jahren Wührewart der Hochsaler Wuhr im Bereich Oberwihl. Er sei eher spontan dazu gekommen, da zwei Kollegen in Not waren, berichtet er. Ein Kollege gab sein Amt ab, worauf Klaus Boenke, Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbands Hochsaler Wühre, einen Nachfolger suchte und Kohlbrenner in der Feuerwehrprobe ansprach.

Auch das gibt´s an der Hohsaler Wuhr: Ein Baum liegt über dem Bachbett. | Bild: Peter Schütz

Obwohl es zeitlich für ihn nicht unproblematisch war, übernahm Thomas Kohlbrenner das Amt. Kohlbrenner pflegt rund fünf Kilometer Hochsaler Wuhr zwischen dem Winterhof südlich Oberwihl via Wanderparkplatz am Hoheneck bis zur Anhöhe Giegel bei Hottingen auf Oberwihler Seite. Dieser obere Abschnitt in der Hoheneck, wo der Bach mit wenig Gefälle fast eben läuft, ist oft arbeitsintensiv, da er umgeben ist von vielen kranken Bäumen, Sträuchern und Dornen.

Tatkräftige Mithilfe

Dort kann sich das Wasser schnell anstauen, wenn Äste und Laub im Bachbett oder an Steinen hängen bleiben. Durch das Dorf Oberwihl nehmen Gefälle und die Strömungsgeschwindigkeit zu. „Um die Reinigung der Rechen, vor allem an den stürmischen Herbsttagen, kümmert sich im Dorf überwiegend die Gemeinde und auch aufmerksame Anlieger helfen hier immer wieder tatkräftig mit“, erklärt Thomas Kohlbrenner.

Wührewart Thomas Kohlbrenner mit den Söhnen Jonas (rechts) und Lukas im noch trockenen Hochsaler Wuhr. Seit fast fünf Jahren ist er als Wührewart aktiv. | Bild: Peter Schütz

Gerade im Spätherbst nach starken Stürmen fallen oft Laub und Äste in die Hochsaler Wuhr, die dann übers Ufer treten kann. Doch der 49-jährige Techniker kennt die kritischen Bereiche mittlerweile gut, weiß, worauf er achten und welche Geräte – Motorsäge, Schaufeln oder auch mal eine Seilwinde – er dabei haben muss. Unterstützung erhält er von seiner Frau Monika und den Söhnen Jonas und Lukas.

„Viele Leute, die an der Hochsaler Wuhr wandern gehen, wissen meist nicht, was die Wührewarte machen“, berichtet Thomas Kohlbrenner. Andere Spaziergänger denken jedoch mit und melden ihm, wenn sie etwas entdecken, was nicht sein sollte – ein abgebrochener Baum eben, dessen Äste ins Wasser reichen und dieses bei Laubanfall zu stauen vermögen. „Auf solche Meldungen sind alle Wührewarte angewiesen“, sagt Thomas Kohlbrenner, „denn es ist unmöglich, gerade in der dunklen Jahreszeit, den Bach mehrmals pro Woche durchgängig zu begehen“.

Apropos Stau: Von Kindern errichtete Staudämme machen dem Wührewart keine Freude, da auch sie Überläufe auslösen können – mit dem Ergebnis, dass er sie entfernen muss. „Das mache ich weniger gern“, gesteht er, „denn die Bauwerke, die errichtet wurden, sind kleine Kunstwerke“.

Um Schäden durch Eis und Schnee zu vermeiden, wird der Bach meist ab dem 6. Dezember bis Anfang Mai abgestellt. Dann fließt durch Oberwihl nur das Wasser der Seltenwuhr und Oberflächenwasser von Regenfällen. Was weniger bekannt ist: Die Hochsaler Wuhr dient auch als Löschwasserversorgung für die Feuerwehr. Deshalb sind im Dorf einige Staustellen errichtet.

Info: Das Hochsaler Wuhr

Das Hochsaler Wuhr ist das älteste und längste der Hotzenwälder Wuhre. Es wird zwischen Herrischried und Segeten von der Murg abgeleitet und führt über eine Strecke von 19 Kilometer – mit Nebenwuhren 27 Kilometer) – das Wasser nach Laufenburg. Unterhaltspflichtig sind die Wühregenossen, also die Anliegergemeinden, die Nutzer der Wasserkräfte und die Wässerungsberechtigten. Die Wuhren sind historische Bau- und Naturdenkmale des Hotzenwaldes.

Die älteste urkundliche Erwähnung datiert von 1335. Die Wührewarte sind derzeit Heinz Waßmer (Hogschür), Daniel Schmidt mit Sohn Eric (Hottingen), Thomas Kohlbrenner mit Familie (Oberwihl) und Alexander Matt (Rotzel). Die Zusammenarbeit läuft gut und am vergangenen Wochenende wurde die Wühre für 2023 vollständig in Betrieb genommen. Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbands Hochsaler Wühre ist Klaus Boenke.