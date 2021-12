Schreinermeister Richard Baumgartner feiert am Donnerstag, 23. Dezember, seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar ist an seinem Wohnort in einer Schreinerfamilie aufgewachsen und ging dort zur Volksschule. Danach machte er eine Schreinerlehre bei seinem Vater. 1969 folgte die Meisterprüfung in Freiburg, das Geschäft seines 1967 gestorbenen Vaters führte er weiter.

Bestatter

Damit übernahm Richard Baumgartner gleichzeitig die Tätigkeit des Bestatters. „Die Bestattung war bei jedem Schreiner“, erklärt er. Den Berufsnamen leitet er vom Wort „Schrein“ für Sarg ab. Zurzeit führt der Jubilar zwar noch Bestattungen aus, sein Betrieb sei jedoch am Auslaufen, sagt er, wenn sich kein Nachfolger findet. Im Laufe seines Arbeitslebens hat er 20 Lehrlinge ausgebildet. Im Schnitt arbeiteten vier Personen in seinem Betrieb. Nebenbei war er Vorstandsmitglied in der Schreinerinnung. Richard Baumgartner ist verheiratet, hat vier erwachsene Kinder und neun Enkel.

Hotzenneunerrat

Arbeit und Familie bilden die zwei wichtigen Säulen seines Lebens. Die dritte Säule besteht aus seinen vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten in Görwihl. Seit 1966 ist er im Sängerbund Frohsinn Görwihl, dessen Vorsitzender er ist, seit 1972 ist er im Kirchenchor Görwihl. 30 Jahre lang war er im Hotzenneunerrat H9R aktiv, davon 20 Jahre (bis 1997) als Präsident. Heute ist er Ehrenpräsident. Seine Spezialität an den Neunerratsabenden waren die Entmachtung von Bürgermeister Harald Scheuble sowie die Einzelvorträge. Auf der Bühne übernahm er die Begrüßung, die Ehrungen und in der Regel drei Sketche. Auf seine Initiative hin wurde eine Ämterteilung in Präsident und Vorsitzender eingeführt.

Politik

Richard Baumgartner war auch politisch aktiv. Seit 1975 ist er Mitglied der CDU. „Das ist meine politische Heimat“, sagt er. 20 Jahre lang war er Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Görwihl. Für die Christdemokraten saß er während zwei Amtsperioden insgesamt zehn Jahre lang von 2004 bis 2014 im Görwihler Gemeinderat. Heute ist er Ehrenvorsitzender der CDU Görwihl. Vor 20 Jahren rief er die Fahrten zum politischen Aschermittwoch der CSU in Passau ins Leben und organisierte diese auch. „Ich bin nach wie vor am politischen Zeitgeschehen interessiert“, berichtet Richard Baumgartner, „deshalb lese ich jeden Tag den SÜDKURIER.“

Humor

Richard Baumgartner hat sich mittlerweile von seinen vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten größtenteils zurückgezogen. Vorsitzender des Sängerbunds Frohsinn ist er noch, wenngleich Auftritte infolge der Corona-Pandemie nicht möglich sind. Und den Humor hat er auch nicht verloren. Einer seiner Sprüche lautet: „Alle müssen mich nicht mögen, aber viele können mich gern haben.“ Seinen 75. Geburtstag feiert er zu Hause mit seiner Familie.