Wandern bildet. Das mag sich auch der Schwarzwaldverein Görwihl gesagt haben, als er ein neues Angebot für Wanderer entwickelt hat. Diese sind eingeladen, vom 25. Juni bis 1. September 2021 ihre Kenntnisse über Blumen und Kräuter aufzufrischen. Dafür hat der Verein einen Rundwanderweg mit 15 Stationen und entsprechenden Fragen eingerichtet. Start ist am Marktplatz Görwihl in Richtung Sportplatz. Länge: 5,7 Kilometer. Die Fragen sind vom 25. Juni bis 1. September aufgehängt und werden am 23. Juli ausgetauscht. Es bietet sich also an, den Rundwanderweg zwei Mal zu gehen.

Übrigens: Das Angebot richtet sich nicht einfach nur an Wanderer, sondern an Selbstwanderer. Kein alltäglicher Begriff. Selbstdarsteller ja, die gibt es wie Sand am Meer, auch Selbstverliebte und Selbstständige, aber Selbstwanderer? Nun ist es ja so, dass, wer wandert, sich nicht unbedingt von jemand anderem wandern lässt. Das käme einer körperlichen Übernahme gleich und wäre unter Umständen mit einer Entführung gleichzusetzen.

Nein, wer wandert, tut dies naturgemäß mit den eigenen Gliedmaßen, ist demnach sich selbst und niemand sonst anvertraut. Das ist einfach so. Das ist wie bei den Vögeln. Die heißen ja auch nicht Selbstflieger. Deshalb fand das Wort „selbst“ im Zusammenhang mit Wandern bislang keine Beachtung. Sonst müsste ja jede andere in Eigenregie durchgeführte Tätigkeit mit „selbst“ anfangen. Selbstkochen, selbstschlafen, selbstfahren, selbstschwimmen.

Aber der Görwihler Schwarzwaldverein hat schon öfters Kreativität bewiesen, weshalb der Hinweis mit dem Selbstwandern in Ordnung geht. Trotzdem war es unumgänglich, bei Hans Mutschler, dem Medienbeauftragten des Schwarzwaldvereins Görwihl, nachzufragen. Seine Antwort: „Den Begriff Selbstwanderer habe ich für Personen gewählt, die unabhängig selbst wandern wollen – also keine geführten Wanderungen mit uns.“

Bedeutet: „Du bestimmst, wann und mit wem du gehen willst.“ So weit, so gut und alles andere als abwegig. Zumal es ganz selbstverständlich auch Selbstläufer gibt, außerdem Mitläufer. Über Letztere kann man sich schon mal aufregen, aber doch nicht über Selbstläufer, die sind harmlos. Am Ende spielt es jedenfalls keine Rolle, ob Wanderer, Selbstwanderer oder Selbstläufer. Hauptsache, es geht vorwärts.