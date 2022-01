Der Recyclinghof in Görwihl soll erweitert und modernisiert werden. Außerdem soll in demselben Gebiet im Gewann „Schwärze“ ein Schreinereibetrieb angesiedelt werden. Dafür wird der Bebauungsplan „Schwärze II“ mit den örtlichen Bauvorschriften aufgestellt. Der Gemeinderat erteilte diesem Verfahren in seiner jüngsten Sitzung einstimmig sein Einvernehmen. Der Schreinereibetrieb habe entsprechende Baupläne bereits vorgelegt, hieß es in der Sitzung. Klare Vorstellungen vom Ausmaß der Erweiterung des Recyclinghofes hat auch dessen Betreiber, der Landkreis Waldshut.

Die Wertstoffe Auf dem Recyclinghof in Görwihl können unter anderem Altglas, Altpapier, Baumschnitt, elektronische Geräte, gelbe Säcke, Energiesparlampen, Grünabfälle, Kartonagen, Keramik, Möbelholz, Schrott sowie Sperrmüll bis maximal vier Kubikmetern Volumen angeliefert werden.

Beide geplanten Maßnahmen erfordern die Erweiterung der Anlage um einen zwischen zehn und 20 Meter breiten Geländestreifen entlang der nördlichen Gebietsgrenze. Sowohl die Grundstücke innerhalb wie außerhalb des derzeit gültigen Bebauungsplans befinden sich im Eigentum der Gemeinde Görwihl.

Entsorgung wird erleichtert

Der Recyclinghof soll im nördlichen Bereich durch eine Container-Aufstellfläche ergänzt werden. Damit soll die Entsorgung der Wertstoffe – Kartonage, gelbe Säcke, Grüngut und so fort – für die Nutzer des Recyclinghofes erleichtert werden. Mit den beiden geplanten Maßnahmen können die noch verfügbaren Flächen der Gemeinde Görwihl in die Nutzung mit hineingenommen werden, erklärte Stadtplaner Till Fleischer dem Gemeinderat. Zudem könne mit einem geringen zusätzlichen Erschließungsaufwand eine Nutzungsverdichtung erreicht werden.

Ökologischer Ausgleich

Die zusätzliche Flächenversiegelung gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan beträgt laut Planer 4580 Quadratmetern. Dies habe einen Verlust von 3200 Quadratmetern FFH-Mähwiese zur Folge, wodurch ein gleichwertiger ökologischer Ausgleich nötig wird. Dieser befinde sich in der Abstimmung. Die bisherigen internen Ausgleichsmaßnahmen umfassen die Ausweisung einer 755 Quadratmeter großen Fläche, die von einer Bebauung freizuhalten ist. Hinzu soll die Pflanzung von 480 Quadratmetern Sträuchern sowie von neun Einzelbäumen kommen.