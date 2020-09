von Christiane Sahli

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit St. Wendelin abzuarbeiten. Das kulturelle Angebot der Pfarrgemeinde soll es bei einer Aufstockung der Mittel weiterhin geben, wurde beschlossen. Für die Gestaltung der liturgischen Feiern an den Weihnachtsfeiertagen gibt es einige Ideen, Nägel mit Köpfen können aber derzeit in Hinblick auf Corona nicht gemacht werden.

Großer Beliebtheit erfreuen sich die Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers. Pastorales Anliegen dieser Veranstaltungen sei es, den Menschen zu ermöglichen, Kunst und Kultur zu erleben und ihnen Gelegenheit zu geben, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen, sagte Pfarrer Bernhard Stahlberger. Der Stiftungsrat will die Mittel für die Veranstaltungen im kommenden Jahr von 15.000 auf 20.000 Euro aufstocken.

Die Weihnachtsfeiertage

Ein Problem stellt angesichts der Corona-Pandemie die Gestaltung der in der Vergangenheit gut besuchten liturgischen Feiern an den Weihnachtsfeiertagen dar. Einige Ideen, wie mehr Gottesdienstangebote, Liturgiefeiern im Freien und die Übertagung eines zentralen Gottesdienstes in die anderen Kirchen, wurden ins Gespräch gebracht. Pfarrer Stahlberger regte an, die Menschen aufzufordern, Weihnachten zu Hause mit einer Hausliturgie zu feiern und dazu alleinstehende Nachbarn einzuladen. Gemeindereferent Dietmar Sendelbach mahnte an, keine Entscheidung für alle zu treffen, sondern den Verantwortlichen in den einzelnen Kirchen der Pfarrgemeinde die Entscheidung zu überlassen. Die Gemeindeteams vor Ort sollen nun in die Planungen mit eingezogen werden, Entscheidungen jedoch erst später entsprechend den dann geltenden Corona-Regelungen getroffen werden.

Debatte über Anwesenheitslisten

Umstritten war die Frage, ob weiterhin Anwesenheitslisten bei Gottesdiensten und Beerdigungen geführt werden sollen , eine Pflicht sei dies derzeit nicht, erklärte der Pfarrer. „Wir haben eine Verantwortung“, machte sich Johannes Schneider für die Weiterführung der Listen stark. Für das Führen der Listen bei Gottesdiensten sprach sich eine deutliche Mehrheit der Räte aus. Gegen das Führen von Listen bei Beerdigungen wurden angesichts der besonderen persönlichen Betroffenheit der Menschen Bedenken geäußert, denen sich die Mehrheit im Gremium jedoch nicht anschloss.