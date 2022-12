Der Görwihler Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung mehrere Bebauungspläne auf den Weg gebracht – unter anderem die Sportplatzerweiterung in Oberwihl. Den Entwurf hatte der Gemeinderat bereits Ende September dieses Jahres gebilligt. „Besondere Stellungnahmen von Bürgern gab es keine“, berichtete Planer Till Fleischer nach der Offenlage der Pläne. Das Landratsamt habe lediglich redaktionelle Anregungen vorgebracht.

Unmittelbar neben dem Sportplatz in Oberwihl steht eine gewerbliche Erweiterung an. In der Verlängerung des bestehenden Firmengeländes von Stromtiger in Richtung des Dorfes soll eine neue Halle errichtet werden, die Zufahrt soll vom vorhandenen Betriebsgelände aus erfolgen. Bebaut wird eine Fläche von 0,6 Hektar. Da es sich um ein Gewerbegebiet handelt, bestehe die Pflicht zu einem Umweltbericht, erklärte Landschaftsplanerin Ricarda Barbisch im Gemeinderat.

Außerdem sei eine Kompensation der Eingriffe in die Natur erforderlich, sagte sie. Als Ausgleich sollen Waldflächen mit Fichtenmonokulturen umgebaut werden, sodass ein zukunfts- und klimawandelsicherer Mischwald entsteht. Dieses Vorgehen sei mit der Geschäftsleitung abgesprochen. Untersuchungen haben ergeben, dass außerdem verschiedene Fledermausarten auf dem Gelände vorhanden sind. Deshalb seien Bauarbeiten nur tagsüber erlaubt und eine Dauerbeleuchtung an der neuen Halle tabu, berichtete Ricarda Barbisch weiter.

Grünes Licht gab es auch für den Bebauungsplan „Schwärze II“ im Kernort. Dort soll der Recyclinghof erweitert und modernisiert, sowie ein Schreinereibetrieb angesiedelt werden. Der Recyclinghof soll im nördlichen Bereich durch eine Container-Aufstellfläche ergänzt werden. Damit soll die Entsorgung der Wertstoffe wie Kartonage, gelbe Säcke und Grüngut für die Nutzer erleichtert werden.

In Zusammenhang mit den Bebauungsplänen sucht die Gemeinde Grünland-Ausgleichsflächen. Allein für den Bebauungsplan „Breite“ ist eine Gesamtfläche von mehr als einem Hektar erforderlich. Die Mindestgröße pro Ausgleichsfläche soll 0,3 Hektar betragen. Ziel sei die Entwicklung einer Grünlandfläche (Fettwiese) zu einer FFH-Mähwiese, so Bürgermeister Carsten Quednow. Die Pflege der Mähwiesen hat nach der Fertigstellung 25 Jahre lang zu erfolgen. Die Gemeinde trägt alle Kosten für Anlage und Pflege der FFH-Mähwiese über den Zeitraum von 25 Jahren.