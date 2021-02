Norbert Lüttin hat den Corona-Stillstand für einen weiteren Blick in die Vergangenheit genutzt. Nachdem er letztes Jahr den Hotzenwaldroman „Salpeterer“ im Salpeterer-Verlag, einem Eigenverlag, veröffentlich hat, legt er jetzt mit dem Buch „Märtyrer aus Waldshut“ nach. Es hat die gleiche Verarbeitung wie das Salpeterer-Buch – Festeinband, Fadenbindung – und ist seit Ende Januar 2021 im Handel erhältlich. Die Auflage beträgt 1000 Stück.

Im Fokus steht Balthasar Hubmaier (früher Hubmeyer), der 1521 als katholischer Theologe nach Waldshut kam und dort die Priesterstelle an der Marienkirche übernahm. Er war ein Anhänger der Reformationsbewegung, die kurz zuvor durch Martin Luther angestoßen und in Zürich von seinem Freund Huldrych (Ulrich) Zwingli unterstützt wurde.

Er versuchte in Waldshut, die Reformation voranzutreiben und begann die „Wiedertaufe“. Als 1525 der Bauernkrieg unter der Führung von Hans Müller aus Bulgenbach ausgelöst wurde, geriet er in die Auseinandersetzung und wurde zusammen mit seiner Frau verfolgt. Wegen ihrem Glauben und reformatorischem Denken wurden sie 1528 hingerichtet – er in Wien auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sie drei Tage später in der Donau ertränkt.

So wurde das Paar zu Märtyrern. 355 Jahre danach, 1883, erschien im Alb Bote in der Beilage „Waldshuter Erzähler“ ein kleiner Roman in Etappen über Balthasar Hubmaiers Zeit in Waldshut. Verfasser war Friedrich Freihold (geboren 1814 in Karlsruhe, gestorben 1889 in Baden-Baden). Freihold war ein Schriftsteller, der unter den Pseudonymen Friedrich Eisele und Fritz Eichkorn seine Werke veröffentlichte. „Anhand der kurzweiligen und spannenden Erzählung“, so Norbert Lüttin, der in den Besitz der Geschichte gelangte, „lassen sich Hubmaiers Leben und Wirken in Waldshut und in den Bauernkriegen der Reformation nachvollziehen“. Lüttin weiter: „Sie ist zu gleichen Teilen ein Stück Regional- und Reformationsgeschichte.“

Der Umschlag von „Märtyrer aus Waldshut“. | Bild: Peter Schütz

Der Herausgeber des Buches hat mehr als nur Freiholds Geschichte neu aufgelegt. In einem Vorbericht geht er auf den Begriff „Märtyrer“ ein, beleuchtet die damalige Epoche, die Reformation, das Hauensteiner Land sowie die Stadt Waldshut. In einem weiteren Teil des Buches nimmt er die Personen der Erzählung unter die Lupe: Graf und Gräfin von Lupfen, Hans Müller von Bulgenbach, Hans Ulrich von Ofterdingen, Martin Luther, Zwingli und viele mehr.

Im vierten Teil überprüft er die vorgestellte Erzählung von Friedrich Freihold auf deren Authentizität. Dafür geht Lüttin die Erzählung chronologisch durch. Er wollte aufzeigen, erklärt er, „welche realen Ereignisse durch Recherche und andere Quellen nachgewiesen werden können, und welche Ereignisse unbelegt bleiben müssen oder von Freihold erfunden wurden“. So oder so: Norbert Lüttin ist ein spannendes Porträt eines unbeugsamen Mannes, dessen Frau und der Zeit, in der sich wirkten, gelungen.