von Charlotte Fröse

Der Startschuss für die Wahl zum Görwihler Bürgermeister ist gefallen. Zwei Bewerbungen um den Posten für den Rathauschefsessel wurden bereits am Wochenende abgegeben. Kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag, zur frühesten möglichen Zeit der Bewerbungsabgabe, legte der amtierende Bürgermeister Carsten Quednow (51) seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten am Rathaus.

Am Samstagnachmittag tat es ihm sein Herausforderer Mike Biehler (40) gleich. Noch kann das Kandidatenfeld weiter wachsen, denn die Bewerbungsfrist endet erst am 2. Januar 2023, um 18 Uhr. Bis dahin können sich weitere Bewerber melden.

Kurz nach Mitternacht warf am Samstag Amtsinhaber Carsten Quednow als erster seine Bewerbung ein. | Bild: Charlotte Fröse

Zu bemerken ist, dass der Zeitpunkt des Einwurfs der beiden Bewerbung in den Briefkasten keinen Einfluss auf die Position auf dem Wahlzettel hat, denn die Reihenfolge wird per Los entschieden. Der in dritter Amtszeit amtierende Bürgermeister Carsten Quednow (Freie Wähler) wählte dennoch den ersten möglichen Termin, um seine Unterlagen abzugeben. „Es ist für mich ein symbolischer Akt, gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist meine Unterlagen einzuwerfen, ich möchte damit auch ein deutliches Signal setzen“, sagte er.

Zweite Bewerbung am Samstag

Der parteilose Herausforderer Mike Biehler wählte ebenfalls einen frühen Termin für die Abgabe. Er kam am Samstagnachmittag zum Rathaus, um seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten einzuwerfen. Nach dem Einwurf sagte er: „Jetzt geht es richtig los. Ich freue mich darauf mit den Wählern in Kontakt zu kommen, um zu erfahren, was die Görwihler bewegt und Ziele festzulegen.“

Mike Biehler legte seine Bewerbungsunterlagen am Samstagnachmittag in den Briefkasten beim Rathaus. | Bild: Charlotte Fröse

Die beiden Bewerber kennen sich gut, schließlich absolvierte Mike Biehler auf dem Görwihler Rathaus von 2003 bis 2005 eine Ausbildung zum Verwaltungswirt. Zu der Zeit war Quednow bereits seit 1999 Görwihler Bürgermeister. Von 2011 bis 2016 war Biehler, nach dem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, Rechnungsamtsleiter bei der Gemeindeverwaltung Görwihl, danach zog es ihn in die Verwaltung der Stadt Donaueschingen, wo er seit 2019 als Hauptamtsleiter arbeitet.

Bürgermeisterwahl Die Wahl findet am Sonntag, 29. Januar 2023, statt. Es gibt nur ein Wahllokal in der Hotzenwaldhalle in Görwihl. Eine eventuelle Stichwahl, falls im ersten Wahlgang kein Bewerber die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, erreicht, wurde vom Gemeinderat auf Sonntag, 12. Februar 2023, angesetzt. Die Einreichung neuer Bewerbungen ist dann ab Montag, 30. Januar 2023, möglich und endet am Mittwoch, 1. Februar 2023, um 18 Uhr. Carsten Quednows dritte Amtszeit endet am 24. April 2023.

Der Wahlkampf

Sowohl der Amtsinhaber Quednow (www.quednow.de) wie der Herausforderer Biehler (www.mike-biehler.de) machen über eine Homepage auf sich aufmerksam und laden die Wähler dazu ein, mit ihnen in Kontakt zu treten. Quednow und Biehler möchten sich mit diversen Aktionen aktiv in den Wahlkampf einbringen und bieten demnächst Veranstaltungen an. Genaue Termine werden noch bekannt gegeben. Eine offizielle Bewerbervorstellung soll es ebenfalls geben.