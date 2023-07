Am Rüßwihler Dorffest passte alles zusammen: Das Wetter spielte mit, Gäste und Gastgeber waren bei guter Laune, die Küchen brummten und zuletzt auch die Mofas. Drei Tage lang ging es im kleinen Hotzenwald-Dorf rund. Viel Musik lag in der Luft.

Viel Musik lag in der Luft: Die Trachtenkapelle Niederwihl war nur eine der Musikkapellen, die am Sonntag die vielen Besucher unterhielt.

Die Trachtenkapellen Ibach-Wittenschwand, Niederwihl und Strittmatt traten auf, außerdem die Brassanas Brassband, die Partyband Upside Down sowie, als krönender Abschluss am Sonntagnachmittag, die Big Band vom Verbandsjugendorchester Hochrhein. Alles in allem eine auch aus meteorologischer Sicht heiße Sache, obwohl das Fest ohne die übliche Hierarchie auf die Beine gestellt wurde.

Trotz jeder Menge Arbeit waren die Helfer in der Pizzabude bester Stimmung und ließen sich nicht aus der Ruhe bringen.

Einen Chef gab es nicht, stattdessen hatte jeder der drei beteiligten Vereine Vertreter in das Dorffest-Komitee entsandt. Weshalb es sich um eine „basisdemokratische Organisation“ handelte, wie Max Oldorf, letztes Jahr noch mit eben der Rolle bedacht, die diesmal keine Rolle spielte, festhielt. Sein Fazit: „Es braucht keinen Chef.“ Nicht einmal in der Pizza-Bude brauchte es einen Chef, eine gut funktionierende Technik hingegen schon. Denn erstmals kam eine App, mit der Bestellungen aufgegeben werden konnten, zum Einsatz.

Das Mofa-Treffen lockte viele Gäste nach Rüßwihl.

Das ging ganz leicht, sofern im Besitz eines mobilen Endgerätes und auf diesem die spezielle Anwendungssoftware vorhanden. Es konnte nicht nur die Pizza bestellt, sondern der gewünschte Pizzabelag mitgeteilt werden, worauf ein kleiner schwarzer Kasten die Bestellung in Form von einem Bon ausspuckte, worauf die Belagsarbeiterinnen und -arbeiter sofort loslegten und der oder die Backofenbediener nur noch einschieben mussten. Das Vorgehen ersparte dem Budenpersonal viel Zeit. Nach zehn Minuten war die Pizza im Teller und auf dem Tisch.

Es müssen nicht immer 99 sein: Rosalie mit Luftballons..

„Das Wetter ist immer gut, wenn Dorffest ist“: Diese Erkenntnis hat sich im Lauf der letzten Jahre in Rüßwihl gefestigt und passte auch diesmal. Am Samstag zeigte sich der Sommer gnädig, als der Nachwuchs die Bühne im Festzelt dominierte. Zwölf Kinder legten im Rahmen von „RSDS – Rüßwihl sucht den Superstar“ neun Auftritte vor vollem Haus hin. Am Sonntag nahm die Hitze alle in den Schwitzkasten. Auch die gegen 60 Mofa-Fahrer, die das Dorffest knatternd ausklingen ließen.

Lust auf Berliner Luft: Die Barkeeper im Element. Bilder: Peter Schütz