von Werner Probst

Den 80. Geburtstag kann am Mittwoch, 10. Juni, Ekkehard Dörnte in Görwihl feiern. Während fünf Jahrzehnten war er im Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde in Görwihl eine feste Größe, ehe er mit 78 Jahren in den Ruhestand ging. Für Ekkehard Dörnte war die Arbeit in der Sonnenhalde geradezu eine Lebensaufgabe. Er war Gruppenvater, Klassenlehrer von der zweiten bis zur dreizehnten Klasse und baute auch die Holzwerkstatt auf. „Ich würde nie mehr was anderes machen, als in der Sonnenhalde zu arbeiten“, gesteht er offen ein. Bis zuletzt machte er auch den Religionsunterricht in der Oberstufe und mit seiner Leier wurden viele Liedvorträge begleitet. Viele Jahre hielt Ekkehard Dörnte auch die Sonntagshandlung ab.

Görwihl Die Sonnenhalde in Görwihl hält eine Laudatio auf die scheidende Schulleiterin Barbara Barrett, die zum Fest verhindert ist Das könnte Sie auch interessieren

In Hamburg stand die Wiege von Ekkehard Dörnte. 1943 wurde die Familie völlig ausgebombt. So wuchs Ekkehard Dörnte bei den in Kellinghusen wohnenden Großeltern auf. 1949 ging es wieder zurück nach Hamburg. Nach dem Besuch der Technischen Oberschule machte er eine Tischlerlehre und dann lockte die arbeit mit Behinderten nach Schottland und anschließend England. Diese Arbeit machte ihm so viel Spaß, dass er nach Hamburg zurück kehrte und in Stuttgart in der Heilpädagogik weiter bildete.

Umzug nach Görwihl

1968 heiratete er seine Frau Christiani. Im gleich Jahr wurde nach Görwihl umgezogen und die Arbeit in der Sonnenhalde aufgenommen. Zwei Söhne kamen auf die Welt.

Die musikalische Ader des Jubilars wurde ergänzt von seiner Frau, die Leier und Klavier spielte. Gemeinsam frönte man auch dem Gesang, so auch heute noch, wo Ekkehard Dörnte und seine Frau im Bad Säckinger Kammerchor mitsingen. Zum Geburtstag werden neben seiner Frau und den beiden Söhnen mit Partnerinnen auch vier Enkel gratulieren.