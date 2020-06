von Hans-Jürgen Sackmann

„Am 1. Januar 2002 mit der Einführung des Euros bin ich in den Hotzenwald nach Görwihl gekommen“, erinnert sich die Mainzerin Hella Steinbrunn ganz genau. Sie wollte eigentlich gar nicht selbstständig werden. Aber durch Vermittlung des Steuerberaters und weil ihre Geschwister in Riehen bei Basel wohnten, hatte sie sich anders besonnen und die Apotheke vom damaligen Besitzer Karl-Heinrich Menne übernommen.

Herzlich wurde sie im Hotzenwald aufgenommen und dank der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Team, konnte sie die finanzielle Herausforderung meistern, resümiert die Apothekerin, welche auf 45 Berufsjahre – davon 18 in Görwihl – zurückblicken kann. Da sie bereit war, zu arbeiten, auch an Sonntagen und das Geschäft sehr gut lief, konnte das viele Geld zurückbezahlen, welches sie für das Geschäft, Mobiliar und die Einrichtung bezahlt hatte. Im Notfall konnte man sie auch außerhalb der Geschäftszeiten ansprechen, da sie der Apotheke gewohnt hat.

„Gerne habe ich mit der Kundschaft zu tun gehabt und es waren auch mal kuriose Sachen dabei, Spaß hat es ihr immer gemacht.“ Einmal hörte sie Stimmen in der Apotheke. Als sie nachsah, fand sie zwei Polizisten in der Apotheke vor, die vom Nachtfahrer alarmiert wurden. Sie hatte die Türe einen Spalt offengelassen – für den fast blinden Kater – und später vergessen, sie abzuschließen.

Görwihl Auf Fels gestoßen: Bei Abbrucharbeiten zum Neubau der Kindertagesstätte Das könnte Sie auch interessieren

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge geht Hella Steinbrück zurück in ihre alte Heimat Mainz. Lange führte sie den Gewerbekreis in Görwihl an und sie hatte einen sehr guten Kontakt zum Kinderheim in der Sonnhalde. Gerne erinnert sie sich an das Kinderferienprogramm, wo viele kleine Racker zum Malen in die Apotheke kamen. Vermissen wird sie auch ihre morgendlichen Spaziergänge in der herrlichen Landschaft um Görwihl.

Auf die Frage, was sie neben dem Dienst am Menschen in der Apotheke am meisten gefreut hat, kam es wie aus der Pistole geschossen: „Die Fasnacht, wenn die Hotzenblitzer, die Fasnachtsfrauen und der Neunerrat in die Apotheke kamen, dann hat die Bude gekracht.“ Das wird sie sehr vermissen.

Für den Ruhestand hat sie schon konkreten Pläne. „Zuerst geht es nach Frankreich in die Nähe von Bordeaux, um mit ihren zwei Hunden ausführliche Spaziergänge in den Dünen zu unternehmen.“

Leid tut es ihr, dass bis heute noch kein Nachfolger gefunden werden konnte. Aber sie will nicht so einfach verschwinden, ohne sich bei den Mitarbeitern, Kunden und Freunden verabschiedet zu haben. Sie würde sich freuen, wenn viele am Samstag, den 27. Juni am Vormittag in der Apotheke vorbeischauen würden, um mit einem Gläschen auf die gemeinsame Zeit anzustoßen und Adieu zu sagen.