von Werner Probst

Reibungslos verlief die Hauptversammlung des Bezirkes 2 des Blasmusikverbandes Hochrhein am Montag im Pfarrsaal in Niederwihl. Durch das beschlossene rollierende System in der Ämterbesetzung, wonach immer wieder ein anderer Verein den Vorsitz im Bezirk für ein Jahr übernimmt, konnte in offener Wahl Carmen Sutter, Vorsitzende des Luttinger Musikvereins zur Bezirksvorsitzenden des Bezirkes 2, gewählt werden. Sie löste Natalie Basler, Vorsitzende der Trachtenkapelle Niederwihl, als Bezirksvorsitzende ab.

Ungelöst blieb an diesem Abend die Wahl eines Bezirksdirigenten. Alle Bemühungen des Vizepräsidenten des Blasmusikverbandes Hochrhein, Ralf Eckert, fruchteten nicht, diesen seit mehreren Jahren unbesetzten Posten zu belegen. An Anregungen zum Lösen des Personalproblems mangelte es nicht. So kam der Vorschlag, ein Dirigentenstammtisch zu gründen, auch ein Vorstandsstammtisch wurde vorgeschlagen.

Die Corona-Epidemie wurde für die Vereine zu einer großen Herausforderung. So mussten vielfach die Proben ausfallen, geplante Auftritte gestrichen und so vielfach auf Einnahmequellen verzichtet werden. Zu den erfreulichen Aspekten gehörte, dass nur wenige Blasmusiker ihr Musizieren aufgaben.

Wie von den Vereinsvertretern zu hören war, sind derzeit fast alle aktiven Musiker geimpft, so dass es wieder möglich ist, gemeinschaftlich zu proben und auch Konzerte zu planen. So wird der Musikverein Dogern am 28. November mit einem Adventskonzert die Besucher erfreuen.

Der Musikverein Birndorf wird vom 8. bis am 13. Mai des kommenden Jahres sein Jubiläum feiern. Die Trachtenkapelle Buch plant vom 7. bis zum 9. Oktober ein Oktoberfest und die Trachtenkapelle Niederwihl hofft, im Oktober wieder das traditionelle Zeltfest veranstalten zu können. Mit zwei großen Konzerten will der Blasmusikverband aufwarten. Wie Vorsitzender Ralf Eckert berichtete, musste das im Vorjahr geplante Jubiläumskonzert Corona bedingt abgesagt werden. So sollen aber im nächsten Jahr zwei große Konzerte in der Region stattfinden. So gelang es dem Blasmusikverband für den Samstag, 23. April, das Landesblasorchester Baden Württemberg zu einem Konzert nach Waldshut zu verpflichten und am Samstag, 22. Oktober, wird das Militärorchester Luxemburg in Höchenschwand sein musikalisches Können unter Beweis stellen.

Der Blasmusikverband Hochrhein wurde 1920 gegründet. Dem Bezirk 2 gehören die Musikvereine aus Albbruck, Buch, Schachen, Birndorf, Dogern, Unteralpfen, Görwihl, Oberwihl, Niederwihl, Strittmatt, Hartschwand-Rotzingen, Luttingen und Hochsal an.