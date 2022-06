von Werner Probst

Die Festivitäten zum 75-jährigen Bestehen der Feuerwehrabteilung Engelschwand wurden zu einem vollen Erfolg. Eine festlich geschmückte Scheune mit einem angebauten Festzelt boten bei dem durchwachsenen Wetter eine herrliche Unterkunft, nicht nur dem vielfältigen musikalischen Angebaut zu lauschen, sondern auch bei geschmackvollen Speisen, frischen Getränken und einem freudigen Publikum die Festtage zu genießen.

Höhepunkt des Festwochenendes war zweifellos das Festbankett, das Abteilungskommandant Michael Fehrenbach am Pfingstsonntag eröffnete. Er resümierte das dreiviertel Jahrhundert der Engelschwander Feuerwehr, die 1947 mit neun Mitgliedern in der damals selbständigen Gemeinde Engelschwand gegründet wurde. 1953 erhielt die Wehr die erste Tragkraftspritze, die heute noch in einem sehr guten betriebsbereiten Zustand ist. 1983 wurde die Wehr mit einer neuen TS8 ausgerüstet.

Steil nach oben steigerte sich 1995 nicht nur die Mitgliederzahl auf 35 Wehr-Mitglieder, sondern es wurde auch mit dem Umbau der früheren Gefrieranlage zu einem Kameradschaftsraum die Grundlage für schöne gesellige Stunden geschaffen.

Görwihls Gesamtkommandant Thomas Mutter dankte der Engelschwander Wehr für die stete Einsatzbereitschaft, den Mitmenschen zu helfen. „Es ist schön, dass es Leute gibt, die in der Gemeinde für andere da sind“, sagte er und überbrachte auch die Grüße des Bürgermeisters. Roland Strittmatter lobte die gute Zusammenarbeit der Wehr im Ausrückebereich Nord, wozu auch die Abteilung Engelschwand gehört, ehe weitere Kommandanten ebenfalls Grüße übermittelten und Präsente überreichten. Herzliche Dankesworte hatte auch Martina Abend, die Leiterin der Engelschwander Frauengemeinschaft parat. Sie lobte die gute Zusammenarbeit. „Ihr seid immer zur Stelle, wenn wir Hilfe brauchen“, sagte sie und überreichte ebenfalls ein Präsent.

Für die musikalische Unterhaltung der Festbesucher sorgte anschließend die Trachtenkapelle Strittmatt mit einem abwechslungsreichen Programm, ehe am Abend das Duo VolxX2, mit den Musikern Torsten Wassmer und Bernhard Lauber, zum Tanz und Unterhaltung aufspielten.

Schaffi‘s Schüüre-Musikanten zeigten beim Konzert in Engelschwand ihr Können.

Die unterhaltsame Jubiläumsfest begann schon am Pfingstsamstag mit der musikalischen Unterhaltung der Rockband XX CULT. Nur recht langsam füllte sich abends das Festzelt, doch recht schnell zog die Band das Publikum in seinen Bann. Je später dann der Abend wurde, je größer wurde die Zahl der Festbesucher und die Begeisterung. So musste die Band mehrere Zugaben gewähren, ehe das Publikum sich zufrieden gab.

Der Pfingstsonntag begann mit einem Frühschoppenkonzert der Schaffi‘s Schüüre-Musikanten. Dem 18-köpfigen Orchester war die Freude anzumerken, nach der langen Coronapause wieder mit dem gekonnten Blasmusikspiel die Zuhörer zu erfreuen.