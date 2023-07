Premiere geglückt: Die ehrenamtlichen Spezialisten für Notfälle – die DRK-Bereitschaft Görwihl – stellte sich am Sonntag beim erstmals ausgetragenen bunten Fest der Begegnung der breiten Bevölkerung auf dem Görwihler Berg vor.

Auf dem Familienfest hatte das DRK Görwihl unter dem Motto „Wir für Euch – Abenteuer Ehrenamt“ eingeladen.“Wir wurden öfters gefragt, was wir machen“, berichtete die Bereitschaftsleiterin Melanie Biehler, „wir wollen mit dem heutigen Fest der Bevölkerung einfach mal zeigen, was wir hier in Görwihl konkret machen“, berichtete sie weiter.

Feine Stimme: Nicole Urschinger aus dem Kleinen Wiesental mit Live-Musik. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

„Viele denken bei Rotem Kreuz nur an den Rettungswagen bei einem häuslichen Notfall. Das eine sehr wichtige Arbeit, wird aber von der Wache in Segeten übernommen. Trotz knappen finanziellen Rahmen, aber dank der Mithilfe des Frauenvereins von Segeten und der FFW Görwihl konnten wir das schöne Fest auf die Beine stellen bei dem wir unsere vier Tätigkeitsfelder vorstellen wollten.“

Gut besucht: Der Informationstag des DRK Görwihl mit buntem Programm findet regen Anklang. An den Tischen gibt es kaum Platz mehr. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die Ortsgruppe leistet Sanitätsdienste bei Veranstaltungen, Brandeinsätzen in Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen, leistet Hilfe vor Ort (First Responder) und organisiert Blutspendentermine. Im Bereich der Sozialarbeit engagiert sich der Ortsverein in der Kleiderkammer und in der Seniorengymnastik. Dafür wurden eigens drei Videos produziert und zum ersten Mal vor großem Publikum auf Videowand präsentiert. Pedro Härer ein großer Fan des DRK, führte gekonnt durch das reichhaltige wie abwechslungsreiche Programm. Dazu spielte an diesem schönen frischen Morgen die Hotzenwald Bauerkapelle beschwingt auf.

Farbe ins Gesicht: Christina Schäuble (vorne) und Shayenne Banholzer (hinten) beim Kinderschminken und die Augen der Kleinen zum Strahlen bringen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Aktive stellen sich vor und führten durch die Besucher durch die Fahrzeugausstellung. Auf die kleinen Besucher war reichlich gesorgt. Leuchtende Kinderaugen sah man beim Kinderschminken durch Christina Schäuble und Shayenne Banholzer. Nicht weniger beliebt war das Verarzten vom Teddy. Strahlende Gesichter gab es beim neuen Kieselbemalen mit den wasserfesten Acryl-Stiften.

Positive Bilanz

Nach der Blasmusik wurde die Festgemeinde von der feinen Stimme von Nicole Urschinger aus dem Kleinen Wiesental mit Live Musik querbeet für alle Altersgruppen verwöhnt. Melanie Biehler freute sich über den regen Besuch, dass die Premiere doch geglückt war. Zufrieden resümierte sie: „Der enorme Aufwand hat Früchte getragen. Es gab doch einige Interessierte und Kontaktdaten wurden ausgetauscht.“

Große Freunde: Die Hotzenwald Bauerkapelle Görwihl spielt beim bunten DRK-Fest der Begegnung beschwingt auf. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Und das gab es auch noch. Björn Griener war eigens aus Wehr angereist, um dem DRK Görwihl die von ihm gespendeten fünf Kohlenmonoxid-Warngeräte zu übergeben. So können die ehrenamtlichen Einsatzkräfte noch sicherer arbeiten und die Warner werden in der Ausrüstung der First Responder einen guten Dienst tun.

Der Verein

Der DRK-Ortsverein Görwihl wurde am 1966 gegründet. Vorsitzender ist Bürgermeister Mike Biehler und Bereitschaftsleiterin ist Melanie Biehler. Er hat 30 Mitglieder, davon elf aktiv als First Responder. Zu den Aufgaben des Ortsvereins gehören: der Sanitätsdienst bei Sport- und Vereinsveranstaltungen, Hilfe vor Ort (First Responder), Durchführung von Blutspendentermine und soziale Dienste wie Kleidersammlungen und Seniorenturnen. Wer sich für das Rote Kreuz in Görwihl interessiert, kann sich gerne melden unter info@drk-goerwihl.de. Es werden immer freiwillige Helfer gesucht.