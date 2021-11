von Peter Schütz saeckingen.redaktion@suedkurier.de

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag gab es widersprüchliche Äußerungen zum Stand des Breitbandausbaus. Bürgermeister Carsten Quednow berichtete zwar anhand einer vom Planungsbüro Gutmann erstellten Übersicht der bislang getätigten Tiefbauarbeiten von einem guten Fortschritt. „Den Sommer über hatten wir einen guten Lauf. Als Gemeinde sind wir froh, dass wir große Teile des Leerrohrnetzes im Boden haben.“ Später räumte er jedoch ein: „Corona hat das ganze Jahr über zu Stillständen auf den Baustellen geführt.“ Zwar sei Mitte des Jahres 2021 in Oberwihl eine zweite Baukolonne im Einsatz gewesen, sagte Quednow, dies habe alles beschleunigt, „obwohl es auch da zu Stillständen kam“.

Dem Büro Gutmann sei es nicht möglich gewesen, den Bericht dem Gemeinderat selbst vorzutragen, sagte Carsten Quednow, deshalb übernahm er dies. Unter den Zuhörern befanden sich Ortsbaumeister Heinrich König und Breitbandkoordinator Günther Ebner. Ebner schüttelte nach dem Ende von Quednows Vortrag den Kopf. Quednow bemerkte dies auch, ging aber nicht darauf ein. Was es damit auf sich hatte, wollte Ebner gestern auf Anfrage dieser Zeitung nicht mitteilen.

Informationen für Bewohner

Fakt ist: Gemeinderat Matthias Eschbach wollte erwirken, dass sich der Bauausschuss mit dem Breitbandausbau beschäftigt. Außerdem stellte er die Frage, ab wann die 1400 Hausanschlüsse in Rechnung gestellt werden können. Carsten Quednow antwortete darauf mit einer Gegenfrage: „Wie kriegen wir schnell Geld amortisiert?“ Und: „Wir bauen Druck auf die Baufirma aus, aber im Winter ist es mit dem Druckausüben vorbei.“ Also doch nicht alles im Lot? Am heutigen Mittwochabend soll der Netzbetreiber, die Firma Stiegeler, ausschließlich die Bewohner des nördlichen Gemeindegebietes über den Sachstand informieren.

Für alle weiteren Ortsteile findet die Informationsveranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt statt. „Es werden noch viele Infoveranstaltungen für die Bürger kommen“, sagte Quednow. Die Tiefbauarbeiten hätten sich von den nördlichen Ortsteilen in Richtung Süden der Gemeinde Görwihl bewegt, berichtete er. „Wir waren unterwegs in Rotzingen, Burg, Hartschwand, Engelschwand, Segeten und Strittmatt“, so Quednow.

Nach Abschluss der Arbeiten in Oberwihl soll der Bautrupp ab Frühjahr 2022 in Niederwihl, danach in Rüßwihl und Tiefenstein weitermachen. Görwihl sei zuletzt an der Reihe. Diese Reihenfolge erklärte er so: „Die Ortsteile sind am wenigsten gut versorgt.“ Quednow stellte klar: „Wir haben immer von fünf Jahren Bauzeit gesprochen, wir sind immer noch im Plan.“ Es sei ein guter Beschluss des Gemeinderates gewesen, alle Häuser auf Gemeindegebiet anzuschließen. Es sei aber auch allen klar gewesen, dass an den Straßen Schäden entstehen können. Diese sollen ab 2022 beseitigt werden.