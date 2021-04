von Karin Steinebrunner

In Form zweier Zoom-Konferenzen haben sich am 13. und 15. April Interessenten zusammengefunden, um unter dem Stichwort „Chille und chillen – Kraftquellen für Körper, Geist und Seele“ ein neu zu definierendes Format für die gesamte Seelsorgeeinheit St. Wendelinus Hotzenwald zu erarbeiten. Dabei ging es einmal um den Aufbau einer Projektgruppe „Gemeindezentrum“ und zum Anderen um den einer Projektgruppe „Kirche“.

An diesen beiden ersten Konsolidierungsveranstaltungen haben sich jeweils mehr als 20 Teilnehmer eingeloggt, darunter neben Gemeindemitgliedern aus Görwihl jeweils auch solche aus Herrischried und Rickenbach. Während der beiden Abende wurde immer wieder betont, dass zwar zu Beginn die Räume, auf die sich die Planungen konzentrieren werden, in Görwihl liegen, dass aber letztlich alle Gemeindemitglieder gleichermaßen angesprochen werden und für alle das neue Format Möglichkeiten bieten solle. Während die Kirche als Raum für erlebbare Spiritualität, Geborgenheit Unendlichkeit angesprochen wurde, ging es beim Thema Gemeindezentrum zunächst hauptsächlich um Räume der Begegnung.

Neben den festgelegten Orten für Bibliothek und W-Gym sollen flexible Räume für unterschiedliche Themenfelder geschaffen werden. Niederschwellige Angebote sollen die Mitwirkung erleichtern und Rückzugsmöglichkeiten geschaffen werden, beispielsweise in Form offener Jugendarbeit. Stichworte wie Generationenaustausch, Heimatverbundenheit, aber auch die Möglichkeit zur Ausrichtung privater Feste wurden in dieser ersten Ideenfindungsrunde ebenso genannt wie Nachhaltigkeit und Effizienz sowohl von Gebäuden als auch von Aktionen. Im September 2022 soll der Kindergarten in seine neuen Räume umziehen, so dass das Görwihler Gemeindeteam, KJG und Katholisches Bildungswerk, Bibliotheksteam und Team des W-Gyms in enger Verbindung mit der Projektgruppe Gemeindezentrum sich bis dahin intensiv mit dem Umbau beschäftigen können. Dabei sind vermutlich die ehemaligen Kindergartenräume eher für atmosphärische, gemütliche Treffen, die bisherigen Jugendräume von ihrer Gestaltung her eher für Schulungen und Informationsveranstaltungen prädestiniert.

Konzeptionelle Neuansätze

Überhaupt hoben Pfarrer Stahlberger und Thomas Kaiser als Koordinatoren die einmalige Chance hervor, gleichzeitig mit den frei werdenden Räumen des Gebäudekomplexes rund um den Pfarrsaal einerseits und mit dem aktuellen Sanierungsbedarf der Kirche andererseits grundlegende konzeptionelle Neuansätze verwirklichen zu können. Als Themenfelder rund um die Kirchengruppe nannte Thomas Kaiser Spiritualität und Glauben, Gestaltung und Atmosphäre, Moderne und Tradition sowie Technik.

Treffen per Video Die nächsten Zusammenkünfte der beiden Projektgruppen sind für den 28. (Gemeindezentrum) und den 29. April (Kirche) geplant, jeweils wieder um 20 Uhr und nochmals unter derselben Zoom-Adresse. An diesen Abenden sollen vielleicht schon Kleingruppen gebildet werden, die dann konzentriert an einzelnen Themen weiterarbeiten. In der Zwischenzeit bittet Thomas Kaiser um kurze Rückmeldungen der bisherigen Teilnehmer und weitere Ideen per E-Mail (chilleundchille@wendelinus-hw.de).

Er informierte auch darüber, dass das Abbild des Labyrinths von Chartres auf dem freien Raum in der Mitte der Kirche um Pfingsten ausgelegt werden soll und danach als Auftakt für die Neugestaltung eine spirituelle Woche geplant sei. Dabei gehe es um eine nachhaltige Gestaltung, wie Pfarrer Stahlberger betonte, um die Görwihler Kirche, mit der älteste liturgische Ort in der Seelsorgeeinheit, auch für kommende Generationen zu erhalten. Hierzu soll es spezielle generationenübergreifende, aber auch gruppenspezifische Angebote geben. Der Begriff des Gottesdienstes soll weit gefasst, die Kirche auch außerhalb der Messfeiern belebt werden. Die angesprochenen Stichpunkte reichten dabei von der Frage der Bestuhlung, der Verbesserung der Akustik und der Einbeziehung von Licht und Technik über die Gestaltung unterschiedlicher Formen von Gottesdienst, aber auch den Ausbau von informativen Bereichen bis hin zu allgemein kulturell orientierten Veranstaltungen.