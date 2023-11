Matthias Eschbach ist der neue Schatzmeister des CDU-Gemeindeverbands Görwihl. Nach der Wahl in der Hauptversammlung am Mittwoch folgte er auf Doris Drübert.

Somit ist es ein leicht geändertes Vorstandsteam, mit dem der CDU-Gemeindeverband Görwihl in die nächsten zwei Vereinsjahre geht. Norbert Lüttin wird weiterhin als Vorsitzender fungieren und Franz Eckert und Gerhart Hilpert als seine Stellvertreter. Weiterhin als Schriftführer wird Peter Keck tätig sein. Keine Veränderungen gab es bei den Beisitzern mit Richard König, Markus Maier, Matthias Schauer und Andrea Schrieder.

Die Jahreshauptversammlung fand am Mittwoch im Gasthaus „Löwen“ im Ortsteil Tiefenstein statt. Vorsitzender Norbert Lüttin legte eine Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder ein, bevor er über die zurückliegenden zwei Vereinsjahre berichtete. Zu den erfreulichen Aspekten gehörte, dass die CDU Görwihl keinen Austritt verzeichnen musste und somit weiterhin 81 Mitglieder dem Verein angehören. Zu den Höhepunkten in den Vereinsjahren zählte die Bürgermeisterwahl, bei der die Bürger Mike Biehler zum neuen Gemeindeoberhaupt wählten. Zu den erfreulichen Punkten gehörte wiederum die Teilnahme der Görwihler CDU beim Politischen Aschermittwoch in Passau, die auch im kommenden Jahr wieder stattfinden soll. Diese Fahrt soll vom 13. bis zum 15. Februar stattfinden, wie Ehrenvorsitzender Richard Baumgartner bekannt gab.

Vorsitzender Norbert Lüttin (rechts) und Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner (von links) ehrten Markus Maier für 25 Jahre und Otto Huber für 40 Jahre Mitgliedschaft. | Bild: Werner Probst

Auf der negativen Seite stand die Albtalstraße, die nunmehr seit mehr als acht Jahren gesperrt ist und alle Anstrengungen bisher vergeblich waren, damit die Straße restauriert und wieder befahren werden kann. Schatzmeisterin Doris Drübert konnte über einen guten Kassenbestand berichten und die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung, ehe Vorsitzender Nobert Lüttin der nicht mehr kandierenden Drübert für ihre Tätigkeit mit einem Blumenpräsent dankte.

Im Verlauf der Sitzung berichteten die Gemeinderäte Peter Keck und Matthias Eschbach über die weiteren Gemeindeaktivitäten, so auch über die Fertigstellung des Tagespflegeneubaus im Ortsteil Segeten und den Kindergartenneubau. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Ehrung langjähriger Mitglieder. So zeichneten der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner und Vorsitzender Norbert Lüttin Markus Maier für 25 Jahre Treue aus und Otto Huber gar für 40 Jahre. Bürgermeister Mike Biehler hatte die anwesenden CDU-Mitglieder sofort hinter sich, als er ihnen seine Bereitschaft erklärte, bei der Wahl zum Kreistag im kommenden Jahr auf der Liste der CDU anzutreten. Nachfolgend betonte er die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinderatsmitgliedern, ehe er die derzeitige nicht gerade einfache Finanzlage der Gemeinde beleuchtete. Das oberste Ziel sei, bei den Finanzen wieder eine schwarze Null zu erreichen. Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner musste sich vielen Fragen der Versammlungsteilnehmer stellen – vor allem zur Albtalstraße, aber auch zur Situation von Geflüchteten und Asylanträgen, ebenso zum Umgang mit der Rückkehr der Wölfe.

Stärkste politische Kraft

Der Görwihler CDU-Gemeindeverband hat derzeit 81 Mitglieder, wie aus der Hauptversammlung hervorging. Vorsitzender ist der gelernte Diplom-Informatiker Norbert Lüttin. Die Partei ist die stärkste politische Kraft in Görwihl, gefolgt von SPD, Grünen und FDP. Nähere Infos zur Partei finden sich unter www.cdu-goerwihl.de.