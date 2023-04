Nach drei Amtszeiten mit insgesamt 24 Jahren als Bürgermeister und zuvor vier Jahren im Hauptamt war am Freitag, der Tag für Carsten Quednow, um bei einem „letzten“ dienstlichen Essen in einem klein gehaltenen Rahmen im Gasthaus „Zum Löwen“ in Tiefenstein seinen Abschied zu nehmen. Zur Verabschiedung des scheidenden Rathauschefs kamen neben Landrat Martin Kistler, die Abgeordneten Sabine Hartmann-Müller und Niklas Nüssle, aber auch Kollegen und Menschen, die dem scheidenden Bürgermeister dienstlich nahestanden.

Die Amtszeit Quednows endet offiziell am 24. April. Die Verpflichtung seines Nachfolgers findet in der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 25. April, um 19.30 Uhr statt. Ganz still und heimlich wollte Landrat Martin Kistler ihn nicht in den erst einmal vorzeitigen Ruhestand ziehen lassen.

Carsten Quednow Der scheidende Bürgermeister ist gebürtiger Ulmer und absolvierte sein Abitur in Tuttlingen. Nach der Ausbildung bei der Gemeinde Wurmlingen und dem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl kam er im Dezember 1995 nach Görwihl. Zunächst war er als stellvertretender Hauptamtsleiter, dann als Hauptamtsleiter tätig. Im April 1999 wurde er gegen sieben Mitbewerber zum Bürgermeister der Gemeinde Görwihl gewählt. Es folgten Wiederwahlen in 2007 und 2015.

Rückblick auf wichtige Bauprojekte

Zu Beginn seiner Amtszeit wurden die Folgen der Gemeindereform aufgearbeitet. Nahezu alle Gemeindegebäude in zehn Ortsteilen wurden veräußert oder zweckmäßig umgebaut, wie der Pfarrsaal in Niederwihl, die Schule in Görwihl, das ehemalige Schulhaus in Rotzingen oder das Bürgerhaus in Segeten. Das Kinderferienprogramm wurde ausgebaut und die Hotzenwald Tourismus GmbH gegründet. Der Schuldenstand der Gemeinde wurde nahezu abgetragen. Große Investitionsvorhaben wurden umgesetzt. So wurden alle Trinkwasserhochbehälter entweder neu gebaut oder saniert, das Hallenbad mit Turnhalle erneuert und zusammen mit dem Landkreis der Recyclinghof eingerichtet und die Straßenmeisterei gesichert.

Zu den Millionenprojekten in jüngster Zeit zählen das neue Feuerwehrhaus in Görwihl, der Kindergarten mit Mensa, die Breitbanderschließung, der Bau des Archivs mit Lagerhaus, zwei Sozialwohnhäuser und die Tagespflegestätte in Segeten. Die Planung für das Baugebiet „Breite“ mit rund 50 Bauplätzen wurde gestartet.

Persönlicher Dank des Landrats

Die Verabschiedung sollte keine Veranstaltung der langen Reden, sondern vielmehr eine Gelegenheit sein, sich zu unterhalten und mit einem Kaltgetränk auf die vergangenen achtundzwanzig Jahre anzustoßen. Aber ganz ohne ein paar anerkennende Worte zu Quednows Leistungen und Verdienste in seiner langen Amtszeit wollten ihn die anwesenden Mitstreiter am heutigen Abend nicht ziehen lassen.

So unterbrach der Landrat Martin Kistler die guten Gespräche und begrüßte den scheidenden Bürgermeister, seine Familie und die Gäste: „Es hat sehr viel Überredungskunst gebraucht, damit diese schöne Veranstaltung zustande kam.“ Nach einem viertel Jahrhundert Einsatz für die Gemeinde Görwihl wollte er es nicht versäumen Quednow als Weggefährten seinen Dank auszusprechen und sich persönlich von ihm zu verabschieden Er wollte ihm seinen Respekt zollen für sein Engagement bei vielen Projekten zur Verbesserung der Infrastruktur von Görwihl, die er mit Herzblut durchgezogen hat und immer die solide Finanzierung im Blick hatte.

Respekt für konsequente Haltung

Ulrich Krieger sprach seinen Dank im Namen der amtierenden und den vielen anwesenden Altbürgermeistern für kollegiale Zusammenarbeit aus: „Wir werden dich vermissen“. Beeindruckt hat ihn immer wie Quednow eine klare Haltung einnahm und diese konsequent durchgezogen hat, auch wenn es mitunter unbeliebte Entscheide waren.

Als Beispiel führte er die zur Verfügungsstellung der Hotzenwaldhalle für die Flüchtlinge an. Die beiden Bürgermeisterstellvertreter Matthias Eschbach und Herbert Nägele brachten Carsten ihre Wertschätzung entgegen, wie immer alles funktioniert hat. Gelobt haben sie seine Weitsicht in 2014 bei der Abschaffung der unechten Teilortswahl. Es wurde ein Zeichen gesetzt und Görwihl dadurch mehr zusammengeschweißt.

Auch Quednow zieht Bilanz

Quednow selbst ließ es sich zum Abschluss nicht nehmen, ein paar Worte zu sprechen. Bis auf die Einführung der Hotzenwaldtourismus GmbH habe er es nicht geschafft, die drei großen Gemeinden auf dem Wald näher zusammenzuführen. Das hat ihm besonders bei der Schule wehgetan. Seine liebe Mühe habe er zusammen mit der Verwaltung beim Aufstellen des Haushaltes nach der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts gehabt. Stolz sei er aber nicht nur auf die vielen Großprojekte, auch auf die kleinen Maßnahmen, die Görwihl nachhaltig vorangebracht haben, wie die komplette Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und neue Heiztechniken und Photovoltaikanlagen.

Er sagte zum Abschluss: „Wir leben in einer Demokratie und da gehört ein Wechsel genauso dazu. Darauf freue ich mich jetzt sogar.“ Ganz wichtig war und ist für ihn seine Familie, die ihm über seine gesamte Amtszeit immer den Rücken gestärkt hat. Was ihn zum Abschluss seiner langen Amtszeit am meisten schmerzt, wie er ausführte, ist, dass er den Bändel bei der Einweihung der Tagespflegestätte nicht mehr aktiv im Amt durchschneiden kann. Es sein sein soziales Herzensprojekt gewesen, für das er nahezu ein Jahrzehnt unermüdlich gekämpft hat.

