von Sigrid Schneider

Rege Diskussionen sind geführt worden bei der zweiten Vorstellungsrunde, zu der Bürgermeisterkandidat Daniel Stiller in Görwihl eingeladen hatte. 25 Bürger hatten viele Fragen mitgebracht, auf die der 32-jährige Görwihler Handwerker antwortete und die er im Rahmen seiner Themen- und Projektliste ausführte. Ebenso gut besucht sei seine erste Veranstaltung am 30. Dezember in Tiefenstein gewesen, sagte der Bürgermeisterkandidat. Stiller betonte die Evidenz einer bürgernahen Gemeindepolitik mit der Förderung bürgerschaftlichen Engagements, wie es der Verein Aktiver Hotzenwald vorlebe. „Dieses Engagement muss eine Gemeinde tatkräftig unterstützen, denn nur durch dieses Zusammenspiel kann eine Gemeinde erblühen“, sagte Stiller. Vereinsförderung sei ein wichtiger Bestandteil seines Wahlprogramms. Stiller denkt zum Beispiel an die kostenlose Nutzung der Hotzenwaldhalle.

Termine und Infos Zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 29. Januar, treten neben Daniel Stiller auch Amtsinhaber Carsten Quednow und Mike Biehler an. Weitere Termine mit Daniel Stiller sind am Sonntag, 8. Januar, um 19 Uhr im „Eichrüttehof“ in Hartschwand, am Montag, 9. Januar, um 19.30 Uhr bei einer Kandidatenvorstellung im der Hotzenwald-Halle in Görwihl, am Montag, 16. Januar, um 19 Uhr im „Lamm“ in Rüßwihl, am Montag, 23. Januar, um 19 Uhr im „Adler“ in Görwihl, am Donnerstag, 26. Januar, und um 19 Uhr im „Kranz“ in Segeten. Zu einer Wanderung ab dem Fußballplatz in Görwihl lädt er ein am Sonntag, 22. Januar, um 14 Uhr. Eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten veranstaltet der SÜDKURIER am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr in der Hotzenwald-Halle in Görwihl. Den Fragen der Bürger stellen sich dabei Daniel Stiller und Mike Biehler. Weitere Informationen zu Daniel Stiller gibt es im Internet (www.danielstiller.de). Der Kontakt ist möglich per E-Mail (mail@danielstiller.de).

Ein Bürger fragte: „Wie sieht es im Rahmen eines geplanten Ärztehauses mit Fachärzten aus, wie etwa in Lauchringen?“ Ein Ärztehaus müsse so schnell als möglich realisiert werden, es benötige ein Gesamtkonstrukt von Ärzten und Apotheke, sagte Stiller. Um Ärzte, auch Fachärzte, anzuziehen, könne er sich vorstellen, Ärztewohnungen zu integrieren, um das Angebot lukrativer zu gestalten. Hierfür müsse in kurzer Zeit ermittelt werden, wie viele Wohnungen benötigt würden.

„Görwihl braucht als Hotzenwald-Metropole eine Zukunft, die vielfältig, nachhaltig und beständig ist. Bürgerschaftliches Engagement in Zusammenarbeit mit dem Rathaus ist dafür unabdingbar“, sagte Bürgermeisterkandidat Daniel Stiller. | Bild: Sigrid Schneider

Eine weitere Frage: „Ich würde gerne bauen in Rotzingen, aber es fehlt an Bauland. Kann die Gemeinde hier Abhilfe schaffen?“ Um Familien und Gewerbe zu halten, könnten im Rahmen des Bebauungsplans genehmigungsfähige Änderungen/Erweiterungen an der Außenbausatzung vorgenommen werden, sagte Stiller. Dies wäre auch ein Ansatz für viele Familien, die gerne in die Gemeinde ziehen würden. Sinnvoll wären Anreize, wie günstiger Bauplatz und finanzielle Vergünstigungen für Familien mit Kindern, kam ein Vorschlag aus dem Publikum. Dies würde die Gemeinde ins Wachstum bringen und Kindergärten und Schule beleben.

Eine Belebung sieht Stiller auch in einer Renovierung und Sanierung des Schulgebäudes, dessen oberstes Stockwerk wegen Mängeln beim Brandschutz nicht genutzt werden kann. „Hier liegt viel im Argen; im Rahmen der Umstellung auf eine Ganztagesbetreuung 2026 könnte im Erdgeschoss ein Jugendhaus entstehen mit entsprechendem Angebot und Betreuung für unsere Jugendlichen und Kinder“, sagt Stiller. Dies könne vom Land gefördert werden.

Auch gefragt wurde: „Kostet die Pflege eines Friedwalds nicht ebenso viel wie die Pflege eines Friedhofs?“ Da ein Friedwald nahezu naturbelassen bliebe, wären die Pflegekosten wesentlich geringer, sagte Stiller. Ein Friedwald wäre eine zeitgemäße Erweiterung des Angebots. Für Görwihl sei eine Friedhofsneugestaltung in Planung und dabei solle die Idee eingebracht werden.

Belebung des Tourismus‘, etwa durch einen Camping- und Wohnmobilstellplatz auf dem Hartplatz in Görwihl, die Einrichtung eines Bauernmarkts, Einsparungen durch eine Energie-Gemeinschaft oder ein Mitteilungsblatt wurden diskutiert. Die Gäste äußerten Unmut laut über vieles, was versäumt worden sei. Der Slogan „Görwihl hat Zeit für Sie“ müsse wiederbelebt werden und ernst gemeint sein. „Die Bürger sollen wieder zuerst kommen und Gehör bekommen in Gemeinderatssitzungen sowie bei der Amtsleitung des Rathauses“, forderten die Anwesenden.