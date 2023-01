Das Interesse an den Bewerbern um das Amt des Bürgermeisters in Görwihl ist groß: Mike Biehler, Carsten Quednow und Daniel Stiller kämpfen um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler.

Bürgermeister Carsten Quednow ist bekannt, wer aber sind die anderen beiden Kandidaten? Die Görwihler haben am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr in der Hotzenwaldhalle bei der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion die einzige Gelegenheit, die beiden Herausforderer im direkten Gespräch miteinander zu erleben.

Direkter Schlagabtausch

Auf der Bühne stellen sich Mike Biehler und Daniel Stiller den Fragen des Publikums und der Moderatoren. Amtsinhaber Carsten Quednow hat seine Teilnahme an der Podiumsdiskussion abgesagt – aus Zeitgründen, wie er erklärte.

Spannend dürfte die Runde werden: Nicht nur, weil sich hier die beiden Bewerber messen, die die mittlerweile 24-jährige Ära Quednow beenden und als Bürgermeister ein neues Kapitel in der Gemeindegeschichte Görwihls aufschlagen wollen. Angesprochen werden in der Podiumsdiskussion auch jene Sachthemen, die den Wahlkampf der vergangenen Wochen beherrschten.

Um diese Themen geht es

Da wäre beispielsweise die Frage, wie die medizinische Nahversorgung in der Gemeinde gesichert werden kann. Die Görwihler Apotheke hat bereits geschlossen, esw ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die am Ort noch praktizierenden Ärzte in Ruhestand gehen.

Soll die Gemeinde junge Mediziner mit Anreizen dazu bringen, in Görwihl eine Praxis zu eröffnen oder zu übernehmen? Muss vor konkreten Schritten erst eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erfolgen, wie Biehler vorschlägt?

Von der Gesundheitsversorgung bis zur Zukunft der Grundschule

Könnte die wichtige Frage der medizinischen Nahversorgung sowieso nicht viel besser gemeinsam mit den anderen Hotzenwaldgemeinden zusammen gelöst werden? Welche anderen Bereiche bieten sich für eine interkommunale Zusammenarbeit an? Was müsste Görwihl dafür abgeben? Was bekäme es dafür?

Die Wahl Die Gemeinde Görwihl wählt am Sonntag, 29. Januar 2023, einen neuen Bürgermeister. Um das Amt kandidieren Mike Biehler (40), Hauptamtsleiter in Donaueschingen; Carsten Quednow (52), Bürgermeister in Görwihl; Daniel Stiller (32), Handwerker aus Görwihl. Das einzige Wahllokal für die gesamte Gemeinde ist in der Hotzenwaldhalle Görwihl eingerichtet, nach Eingang der Wahlunterlagen kann Briefwahl beantragt werden.

Weitere Themen, die in der Podiumsdiskussion angesprochen werden sollen, sind die Zukunft der beiden Grundschulen, die Förderung der örtlichen Vereine, die Förderung des Tourismus oder die Öffnung der seit 2015 geschlossenen Albtalstraße. Welche Konzepte haben die Bürgermeisterkandidaten hierfür? Welche Wichtigkeit räumen sie diesen Fragen ein?

Wie läuft die Podiumsdiskussion ab?

Die beiden Lokalredakteure Justus Obermeyer und Markus Vonberg moderieren die etwa zweistündige Veranstaltung. Den ersten Teil bildet die Diskussion auf dem Podium, wobei Obermeyer und Vonberg Biehler und Stiller auf den Zahn zu fühlen werden und versuchen, beide aus der Reserve zu locken.

Im zweiten Teil können die Besucher der Veranstaltung Fragen an einen oder an beide Bewerber stellen.

Nach der offiziellen Kandidatenvorstellung ist die SÜDKURIER-Podiumsdiskussion die einzige Veranstaltung im Görwihler Bürgermeisterwahlkampf, an der mehrere Bewerber auftreten.