Nachdem in Görwihl die Zahl der Bewerber feststeht, die am 29. Januar als Bürgermeister kandidieren, hat der Wahlausschuss am Montagabend auch den Ablauf offiziellen Kandidatenvorstellung festgeschrieben. Sie findet am Montag, 9. Januar, 19.30 Uhr in der Hotzenwaldhalle Görwihl statt und soll etwa eineinhalb Stunden dauern. Die Halle wird ab 18.30 Uhr geöffnet, es sind etwa 500 Sitzplätze vorhanden.

Jedem Bewerber stehen 10 Minuten Redezeit zur Verfügung

Nach Mitteilung von Hauptamtsleiterin Christiane Maier gelten folgende Regeln: Jeder Bewerber erhält jeweils 20 Minuten Zeit: 10 Minuten zur Vorstellung und 10 Minuten Fragezeit. Dauert die Vorstellung keine 10 Minuten, wird die Fragezeit entsprechend verlängert. Für die Vorstellung der Bewerber werden keine Präsentationsmedien wie Powerpoint oder Videos zugelassen. Bei den Zuhörerfragen darf jeder Anwesende nur eine Frage stellen. Anschlussfragen werden nicht zugelassen. Die Moderation der Vorstellung erfolgt durch die Gemeinderäte Matthias Eschbach und Peter Keck.

Die Vorstellung der Bewerber erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbung, beziehungsweise entsprechend der Reihenfolge auf den amtlichen Stimmzettelvordrucken. Folgender Ablauf des Abends ist geplant: 19.30 bis 19.40 Uhr Begrüßung durch die Moderatoren, 19.40 bis 20 Uhr Mike Biehler, 20.05 bis 20.25 Uhr Carsten Quednow, 20.30 bis 20.50 Uhr Daniel Stiller, 20.55 bis 21 Uhr Beendigung der Veranstaltung durch die Moderatoren.

Redakteure moderieren Podiumsdiskussion am 19. Januar

Ergänzend zur offiziellen Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten veranstaltet die SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr ebenfalls in der Hotzenwaldhalle Görwihl eine Podiumsdiskussion. Hierzu wurden alle drei Bewerber eingeladen. Ihre Teilnahme zugesagt haben Mike Biehler und Daniel Stiller, Carsten Quednow hingegen sagte ab. Die Moderation des Abends liegt in den Händen der SÜDKURIER-Redakteure Justus Obermeyer und Markus Vonberg.

Ab sofort können für diesen Abend per E-Mail Fragen an die beiden teilnehmenden Bewerber gestellt oder Vorschläge gemacht werden, welche Themen die Moderatoren aufgreifen sollen. Hierfür bitte eine E-Mail mit Angabe des Namens, der Adresse und der Kontaktdaten des Absenders sowie mit dem Betreff „Podiumsdiskussion“ an die SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen (saeckingen.redaktion@suedkurier.de) schicken.