Mit einer großangelegten Ausleihaktion macht die katholische öffentliche Bücherei St. Bartholomäus in Görwihl – die Treffpunkt-Bücherei – mobil zur „Hamster-Ausleihe“ am Donnerstag, 21. September, von 15.30 bis 18 Uhr.

Am letzten Ausleihtag vor dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Kindergarten hofft das 18-köpfige Bücherei-Team also auf einen großen Ansturm von Bücherwürmern, Leseratten, Spieleliebhabern und Hörspielfans oder Toni-Vernarrten wie nur möglich.

„Wir hoffen, dass sie bei uns so viele Medien ausleihen werden, wie sie nur tragen können“, sagt die Vorsitzende des Bücherei-Teams Kerstin Döring und lächelt. Es gelte an diesem Tag „je mehr, desto besser“, denn ein Bestand von 3800 Medien wolle gelistet, verpackt, transportiert und in den neuen Räumlichkeiten wieder ausgepackt und neu einsortiert werden.

Leseausweis nur zwei Euro

Und je mehr aus dem Bestand gerade entliehen sei, desto weniger Verpackungsmüll und Umzugsstress für alle Beteiligten, erklärt sie die pfiffige Idee hinter der Aktion. Jeder Leser und Neu-Kunde der Bücherei könne so einen Beitrag zum Gelingen der „Umzugs-Großaktion“ leisten. Ein neuer Leserausweis koste an diesem Tag einmalig nur zwei Euro, Anmeldung und Ausleihe seien kostenlos.

Die Öffnungszeiten in der Treffpunkt-Bücherei in Görwihl sind am Dienstag von 9 bis 11.30 Uhr, am Donnerstag von 15.30 bis 18 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr. Letzter Öffnungstag vor dem Umzug in neue Räumlichkeiten ist Donnerstag, 21. September, von 15.30 bis 18 Uhr. Informationen auch unter Telefon 01522 6531616 oder per E-Mail an: buecherei@wendelinus-hw.de sowie über die Homepage im Internet: https://treffpunktbuecherei.jimdofree.com/

Träger der „Treffpunkt-Bücherei“ ist die Seelsorgeeinheit St. Wendelin Hotzenwald; 18 Mitglieder sind ehrenamtlich tätig, Leiterin ist Kerstin Döring.