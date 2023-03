In einer der größten Firmen des Landkreises Waldshut kam es am Samstag gegen 13 Uhr zu einem Brand. Der Vorfall in der Freudenberg in Oberwihl ging aber glimpflich aus. Nach Angaben von Thomas Mutter, Görwihler Gesamtkommandant und Einsatzleiter, war die Situation schnell unter Kontrolle. Beim Eintreffen der Görwihler Feuerwehr, die auch von Feuerwehrkräften aus dem benachbarten Laufenburg unterstützt wurde, war eine Produktionshalle der Firma Freudenberg verraucht.

Kontrolle: Mit Drehleiter und Wärmebildkamera wurde das Hallendach nach möglichen Brandherden abgesucht. Bild: Feuerwehr | Bild: Feuerwehr

Laut Mutter stellte sich heraus, dass ein Produktionsofen zum Erhitzen von O-Ringen in Brand geraten war. Die Feuerwehr brachte das brennende Gerät ins Freie und lüftete die Halle, so Mutter. Nach zweieinhalb Stunden konnten die Feuerwehr wieder abrücken. Unterstützung gab es aus Laufenburg: Die Kameraden aus dem Nachbarort stellten Atemschutzgeräteträger, Belüftungsgeräte und die Drehleiter zur Kontrolle des Hallendachs mittels Wärmebildkamera bereit.