Wer sich mit Wein und anderen edlen Tropfen besonders gut auskennt und eine entsprechende Zusatzausbildung absolviert hat, darf die Bezeichnung Sommelier oder als Frau Sommeliere tragen. Alisa Schill, Fleischermeisterin vom Familienbetrieb Metzgerei Boll in Görwihl, hat genau das getan – jedoch nicht in der Wein- oder Whiskysparte, sondern in ihrem Fachgebiet.

An der Frankfurter Fleischerfachschule Heyne hat sie im Oktober 2020 die Fortbildung zur Fleischsommeliere absolviert und die Prüfung mit Diplom der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main bestanden. Als frisch gebackene Spezialistin im vielfältigen Themenbereich rund um Fleisch sieht sie sich nun als „Botschafterin des guten Geschmacks“.

Rickenbach Rickenbach wird ab dem Frühjahr zur Internet-Baustelle Das könnte Sie auch interessieren

Von ihren neu erworbenen Kenntnissen können auch ihre Kunden profitieren. „Ich berate gerne und freue mich, wenn man mich darauf anspricht“, sagt sie. Sie habe sich viele neue Möglichkeiten der Zubereitung von verschiedenen Sorten Fleisch angeeignet, erklärt Alisa Schill, und dabei festgestellt, dass traditionelle Methoden durchaus verändert werden können. Sind bislang bestimmte Teilstücke eines Fleisches nur zum Kochen verwendet worden, können sie jetzt durch einen längeren Reifeprozess zum Kurzbraten in der Pfanne zubereitet werden. „Ich habe mir viele neue Möglichkeiten angeeignet“, berichtet Schill von der Ausbildung, auf die sie durch „ihre“ Meisterschule aufmerksam gemacht worden ist. „Sich weiterbilden, ist nie verkehrt“, weiß sie, weshalb sie die Chance gepackt hat.

Fleisch als Wissenschaft

Mit dem zweiwöchigen Lehrgang zur Sommeliere hat Alisa Schill dem Fleischerhandwerk neue Aspekte zugefügt. Alles, was qualitativ gutes Fleisch ausmacht, hat sie sich angeeignet: Von der Tierhaltung über die Fleischreifung bis hin zur Mikrobiologie der Fleisches sowie unterschiedliche Zubereitungsarten. „Wir haben viel probiert, vom klassischen Fleisch bis zum Strauss- oder Krokodilfleisch“, erzählt sie.

Görwihl Claudia Huber möchte eine Chronik über Segeten erstellen und hofft auf die Unterstützung der Bewohner Das könnte Sie auch interessieren

Interessant war für sie auch, zu welchen Unterschieden die Haltung und Fütterung der Tiere führen können. Ein Beispiel: Wird dem Futter von Schweinen Eicheln zugefügt, schmeckt deren Fleisch nussiger. Was sie auch gelernt hat: neue, andere Zuschnitte, so genannte Cuts, bei Rind und Schwein.

Seit 2013 Geschäftsführerin

Für Alisa Schill, seit 2013 Geschäftsführerin der Metzgerei Boll – der Betrieb hat mit den Aushilfen insgesamt 20 Beschäftigte – ist mit dem Erwerb der Auszeichnung als Fleischsommeliere noch nicht Schluss. Als Nächstes will sie die Ausbildung zur Wurst- und Schinkensommeliere absolvieren. Grundsätzlich dürfen nur ausgebildete Handwerksmeister und Handwerksmeisterinnen an diesen Fortbildungen teilnehmen. Das Wort Sommelier stammt übrigens aus dem Französischen und bedeutet Mundschenk.