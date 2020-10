Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit am Samstag ließen es die Klettgau Kanoniere im Hotzenwald knallen. In kleiner Besetzung besuchten sie Herbert Brugger auf dem Nestorhof und gedachten der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland auf ihre eigene Art: mit einer Reihe von weit hörbaren Böllern.

Um 15.30 Uhr schrak möglicherweise der eine und andere Mensch zwischen Dachsberg und Hotzenwald aus dem Mittagsschlaf auf, doch eventuelle Sorgen waren unbegründet, denn die Klettgau Kanoniere schießen nicht scharf. „Mir chlöpfet gern und mir höret´s gern chlöpfe“, lautet das Credo der Gruppe um Viktor Kaiser aus Klettgau-Riedern.

Mit Herbert Brugger waren sie zuletzt im Mai 2019 auf dem Nestorhof für eine SWR-Dokumentation über die 1000 Meter hohen Berge im Schwarzwald als Freischärler gefilmt worden. Die Sequenzen, in denen sie einige vom Laufenburger Liedermacher Roland Kroell an der Gitarre begleitete Freiheitslieder sangen, wurden bislang nicht ausgestrahlt. Dies soll in einem zweiten Teil über Schwarzwälder Gipfel nachgeholt werden.

Auch am Tag der Deutschen Einheit trugen sie das Freischärler-Gewand mit Hut, nur hatten sie diesmal aus gegebenem Anlass nicht die Badische Fahne, sondern überwiegend die Deutschlandfahne dabei. „Die Badische Revolution 1848/49 endete blutig“, erinnerte Viktor Kaiser, „die Wiedervereinigung hingegen ist unblutig vonstattengegangen, das ist nicht selbstverständlich“. Und Herbert Brugger hielt fest, dass die formulierten Forderungen von Friedrich Hecker zur Zeit der Badischen Revolution laut Kroell „ein Volksidol der freiheitlich gesinnten Bewegung“ nach dem Zweiten Weltkrieg im Deutschen Grundgesetz übernommen worden sind.

„Sie sind heute hochaktuell“, so Brugger, ein Nachfahre der 1848er-Freiheitskämpfer. Dessen Ururgroßvater Georg Bannwarth hatte 1848 mit Sohn Ludwig das Ehepaar Emma (eine Vorkämpferin für Frauenrechte) und Georg Herwegh bei Karsau unter Lebensgefahr vor den württembergischen Truppen in Sicherheit in die Schweiz gebracht. Den Abschlusshock genossen die Klettgau Kanoniere auf dem Nestorhof.