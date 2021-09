von sk

Zu einem Tag der Volksmusik lädt unter dem Motto „Blasmusik trifft Oberkrain“ der Nestorhof im Görwihler Ortsteil Rotzingen ein. Am Sonntag, 5. September, treten dort zwei Blaskapellen auf. Los geht es um 12 Uhr mit einem böhmisch-mährischen Konzert der Blechmeisen. Um 16 Uhr gibt es dann einen Dämmerschoppen mit den Gaudikrainern im Oberkrainer Stil. Das Team des Nestorhofs tischt selbstgemachte Speisen und frische Getränke auf. Für alle Besucher gilt die 3G-Regelung: Sie müssen also geimpft, genesen oder getestet sein.

Die Blechmeisen

Die Blechmeisen stehen unter der musikalischen Leitung von Markus Schlegel und kommen vom Hochrhein, aus dem Hotzenwald und aus dem Wiesental. Alle Musiker spielen noch in anderen Vereinen oder Gruppen mit, es eint sie die Freude an der böhmisch-mährischen Blasmusik. Die Musiker spielten erstmals im September 2011 als kleine Formation bei einem Oktoberfest in Todtmoos zusammen. Der Erfolg war riesig und die Blechmeisen waren geboren.

Die Gaudikrainer

Seit 2004 gibt es die Gaudikrainer und wie dem Namen zu entnehmen ist, machen die fünf Musiker aus dem Südschwarzwald sowie dem Hotzenwald Oberkrainer-Musik aus Freude und Begeisterung. Neben vielen Eigenkompositionen spielen die Gaudikrainer Titel von Slavko Avsenik und seinen Original Oberkrainern, aber auch der Grazer Spatzen, Lungauer, Innkreis Buam, Riedberg Quintett – nur um einige zu nennen. Es gibt einen tollen Fanclub, der die fünf Musikanten fast bei jedem Auftritt besucht und unterstützt.