Eine Terminplanung ohne Termine: Das Jahresprogramm, das das Katholische Bildungswerk Hotzenwald jetzt für 2022/23 vorgelegt hat, ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Es umfasst Lesungen, Ausflüge und Vorträge, es befasst sich mit Geschichte, Alltagshilfe oder Zukunftsfragen. Viele Veranstaltungen sind Themen der Region gewidmet. Das Bildungswerk will mit dem Mix generationsübergreifend alle Personen über 18 Jahren ansprechen.

Ein Blick in die Themen des Bildungswerks Der Hotzenwald im Mittelpunkt Ab dem zweiten Quartal des laufenden Jahres sind Vorträge und Lesungen vorgesehen, in denen der Hotzenwald im Mittelpunkt steht. Die Herrischrieder Autorin Sandhya Hasswani stellt ihr Buch „Sagenhafter Hotzenald“ vor, Birgit-Cathrin Duval führt in „Kraftorte im Südlichen Schwarzwald“ ein, Norbert Lüttin liest aus seinem Roman „Salpeterer“. Verkehr und Mobilität Zwei Referate befassen sich mit dem Verkehr. Jörg Sost, ehemals in der Unternehmensleitung der Firma Freudenberg tätig, stellt das Automobil der Zukunft vor. Und Lothar Probst, Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr im Landkreis Waldshut, befasst sich mit dem Nahverkehr im ländlichen Raum heute und morgen. Diese Veranstaltungen finden jeweils im Pfarrsaal St. Martin in Görwihl statt. Alltagsrecht und Menschenrecht Um juristische Angelegenheiten drehen sich zwei Vorträge des Rechtsanwaltes Christian Schürmann. Im zweiten Quartal 2022 blickt er auf Patienten- und Betreuungsverfügung, Vollmacht und Testament. „Wann ist der Mensch ein Mensch – Die Würde des Menschen ist unantastbar“ lautet schließlich sein Referat im vierten Quartal. Geschichte und Philosophie Geplant ist ein Vortrag mit Lesung von Ingeborg Gleichauf: „Nachdenken mit Jaspers“. Auf die Spuren der Habsburger will sich Hubert Matt-Willmatt im Bildvortrag „Via Habsburg“ begeben. Der regionalen Geschichte nimmt sich auch Gerhard Krug aus Oberwihl an. Seine Vorträge haben die Titel „Der Hotzenwälder liebt Raufhändel und ist bildungsfern“ sowie „Der vordere und hintere Landhag der Grafschaft Hauenstein“. Gesundheit und Leben Vier Veranstaltungen zum Themenbereich „Gesund und Leben“ mit den Fachärzten Axel Röpke, Tobias Kleber, Roland Lauber und Gudrun Papadopoulos. Dazu passt der Vortrag „Pflanzenschätze in Garten und Wiese neu entdecken“ von Christel Schürmann. Kultur und Exkursionen Gaetano Siino gibt im Pfarrsaal in Görwihl ein Gitarrenkonzert. Hinzu kommen Kurse für elektronische Medien, Glaubensgespräche, Sportangebote und drei Bildungsfahrten nach Maria Einsiedeln, nach Ravenna sowie in die Cinque Terre in Italien. Digitalisierung und Computer Generationenübergreifend und zeitgemäß präsentiert sich der Computer-Treff Hotzenwald „www-Café“ jeweils am ersten Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr im Görwihler Pfarrsaal für Personen, die Computer-Kenntnisse in entspannter Runde austauschen und Neues dazulernen wollen. Die Leitung haben Lothar Griesser, Peter Palmer und Dieter Molitor. Es stehen Tablet- PCs und Laptops zur Verfügung. Hinzu kommen Kurse für elektronische Medien. Kontakt zum Bildungswerk Das Katholische Bildungswerk Hotzenwald ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für katholische. Erwachsenenbildung im Landkreis Waldshut. Leitung: Alfred R. Laffter, Kaisermatte 41, 79733 Görwihl, E-Mail (laffter@outlook.de), Telefon (07754/9292494). Mehr Infos im Internet unter www.wendelinus-hw.de

Die Veranstaltungen des Bildungswerks sind in der soeben erschienenen Programmbroschüre nach Quartalen aufgeführt. Den Verzicht auf die Nennung von festen Terminen hat Bildungswerk-Leiter Alfred Laffter schnell erklärt.

Es ist wie so vieles der Corona-Situation geschuldet, die sich im Lauf des Jahres immer wieder ändern könne. Das Programm soll einen Überblick auf den Inhalt geben, die konkreten Termine werden aktuell im Pfarrblatt „Wendelinusbote“ und auch in dieser Zeitung veröffentlicht werden.

Alfred Laffter, Leiter des Katholischen Bildungswerks Hotzenwald, mit der neuen Veranstaltungs-Broschüre. | Bild: Peter Schütz

Das Programm des Katholischen Bildungswerks Hotzenwald ist von einem Team beraten und von Alfred Laffter erstellt worden. „Das Bildungswerk wird sich verändern“, sagt er. Konkret: Es soll nicht mehr nur Senioren ansprechen, sondern generationsübergreifende Angebote ab 18 Jahren anbieten.

„Wir wollen generationsübergreifend sein“, bringt es Alfred Laffter auf den Punkt. Da habe sich abgezeichnet, dass entsprechende Themen wie zum Beispiel über das Automobil der Zukunft aufgegriffen werden. Was Alfred Laffter und seinem Team auch vorschwebt: Vernetzungen, Kooperationen mit anderen Einrichtungen und Vereinen.