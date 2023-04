Eigentlich wollte der Vorsitzende des Wasser- und Bodenverbands „Hochsaler Wühre“ bei der jüngsten Hauptversammlung Ende März im Görwihler Rathaus zurücktreten. Nun wird Klaus Boenke das Amt noch einmal für ein weiteres Jahr ausüben.

Für den reibungslosen und verlustarmen Wasserabfluss sorgen an der „Hochsaler Wühre“ die Aufseher Heinz Waßmer (Hogschür), Daniel Schmidt (Hottingen) und Alexander Matt (Oberwihl). Regelmäßig begehen sie ihre Abschnitte, um Hindernisse zu beseitigen oder Abdichtungen zu überprüfen. In Oberwihl und in Hochsal musste an zwei kritischen Stellen der Bagger zu Hilfe genommen werden. „Trotz Trockenheit ist die Wühre letztes Jahr vom 23. April bis zum 6. Dezember durchgängig gelaufen“, resümierte Boenke. Ärger bereitet ein Biber am Ortsausgang von Oberwihl beim Eingang des Wintermattweges. Aber so wie es zurzeit aussieht, hat er sich verzogen.

Im Frühjahr 2022 gab es in Rotzel vor einer Dole einen Stau, Wasser lief Richtung Wohngebiet. Die angeschriebene Erbengemeinschaft nahm sich der Sache an. Eine größere Dole wurde eingebaut, dann war wieder alles in Ordnung. Auch in 2023 will der Verbund wieder zwei kritische Stellen beseitigen: im Bereich Hogschür vor dem Bänkchen und oberhalb von Hottingen. Die Berichte 2021 und 2022 von Kassierer Martin Schwald zeigten ein schönes Plus: „Die Vermögenslage des Verbundes ist nach wie vor gut, es sind ausreichend Rücklagen vorhanden.“ Die Entlastung des Vorstandes übernahm Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger.

„Ein potenzieller Nachfolger scheint gefunden“, berichtete Boenke, „er kann den Vorsitz aber erst im Frühjahr übernehmen.“ Boenke hat sich bereit erklärt, solange weiterzumachen. Ulrich Krieger leitete die offenen Wahlen. En bloc wurde das komplette Führungsteam bestätigt. Die Mitglieder sprachen sich dafür aus, den Beitrag im laufenden Jahr um zwei Prozent zu erhöhen.

Der Wasser- und Bodenverband hat neu 53 Mitglieder, darunter die Gemeinden Görwihl, Laufenburg, Herrischried und Rickenbach. Der künstliche Wassergraben wurde bereits 1453 urkundlich erwähnt, misst 22 Kilometer, mit den Seitenwuhren 27 Kilometer und ist die längste Wuhr im Hotzenwald. Vorsitzender ist Klaus Boenke, Telefon 07754 7339, E-Mail: k.boenke@web.de.