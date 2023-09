Als Teil einer magischen Zirkuswelt mit seiner atemberaubenden Akrobatik, seinem umwerfenden Witz und Charme zeigten sich am Samstag etwa 30 begeisterte Jungen und Mädchen bei ihrer großen öffentlichen Vorstellung im Zirkus Marvin Weisheit in Strittmatt. Dies war der Abschluss des dreitägigen Kinder-Mitmach-Zirkus, ein erfolgreiches Projekt des Zirkus Marvin Weisheit für das Kinderferienprogramm der drei Hotzenwaldgemeinden. „In den letzten Jahren haben wir diese kleine Zirkus-Schule hier auf dem Hotzenwald angeboten mit großer Resonanz und begeisterten Kindern“, sagt Jennifer Weisheit und strahlt. Die Kinder seien dabei immer ganz Feuer und Flamme.

Sie hat sich um die Gruppe der Mädchen gekümmert und mit ihnen unter anderem ein fesselndes Trapez-Programm, Bodenakrobatik und Hula-Hoop-Akrobatik einstudiert. Der anderen Gruppe hat ihr Bruder und Chef des Hauses, Marvin Weisheit, quirlige Handstandakrobatik, Jonglage oder eine spektakuläre Kinn-Balance beigebracht. Umwerfend komisch waren die Clowns. Das Programm und die „Trainingszeit“ habe sich dabei nach Alter und Durchhaltevermögen der Kinder gerichtet, die zwischen vier und 14 Jahren seien, erklärt Jennifer Weisheit. Ob als Clown, am Trapez, bei der Handstandakrobatik oder bei der atemberaubenden Kinn-Balance, mit strahlenden Gesichtern präsentierten die kleinen Zirkushelden ihre Aufführungen gekonnt und leicht und zauberten Staunen und Entzücken in die Augen des Publikums.

Auch in der letzten Sommerferienwoche gastiert der Zirkus Marvin Weisheit in Strittmatt (Ortsausgang in Richtung Engelschwand) mit dem zweiten Kinder-Mitmach-Zirkus von Mittwoch, 6. September bis Samstag, 9. September; von Mittwoch bis Freitag von 10 bis etwa 14 Uhr werden die Programme eingeübt, am Samstag findet um 11 Uhr die Vorführung statt. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Noch sind Plätze frei, Anmeldung per E-Mail an jenniferweisheitw3@gmail.com.