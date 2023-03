Der Hotzenwälder liebt Raufhandel und ist der Bildung fern. Gesittet und ruhig saß das Publikum dennoch auf den Stühlen im Görwihler Pfarrsaal und lauschte den Aufführungen von Gerhard Krug aus Oberwihl. Wer sind die Hotzenwälder, die Raufhandel lieben und der Bildung fern sind?

Die Hotzenwälder wurden auch Hauensteiner genannt, weil sie in vorigen Jahrhunderten der Einung (Region) Hauenstein zugeordnet wurden. Der angeblich blauäugige, blonde Hauensteiner in seiner Hotzentracht, einer gefälteten Hose (Hotze), gefiel dem Auge – auch der Frauen. Die Hauensteiner wurden von den vier Gerichten in der Region mit dem Strafenkatalog von 1627 zur Verantwortung gezogen. Der Katalog enthielt Strafen für ihre in Schlägereien angewandten Flüche, für Aufbrechen der Zäune, Knochenbrüche und Werfen mit Geschirr.

Gerhard Krug verstand es, das Naturell der Hotzenwälder durch Streifzüge in Archiven von Zeitungen und Gemeinden näher zu bringen. Sie sind das Spiegelbild der Natur, aus dem Boden gewachsen, aber mit schlechten Verkehrsverhältnissen, die die Feriengäste ins Schwitzen bringen, so die Badische Chronik 1926. Der Hauensteiner hängt am Bewährten und setzt alles für sein irdisches Wohlsein ein, er prügelt sich, entwickelt eine unbändige Rauflust, ist unerbittlich bei Bestrafung. Witzig ist er auch, wie folgende Anekdote eines Ehedisputs zeigt. Sie: „Wenn ich vor unsrer Hochzeit gewusst hätte, was du für ein Esel bist, hätte ich dich nicht geheiratet.“ Er: „Das hättest du schon merken können, als ich um deine Hand anhielt.“

Der Aberglaube beherrscht das Wesen. Darunter leidet auch das Schulsystem, wie Paul Eisenbeis, der 2020 gestorbene Chronist von Görwihl, berichtete. Widerstand gegen Lernmethoden – sogar der Besuch der Schule war infrage gestellt. Die Landarbeit brauchte die Kinder vor allem im Sommer und kein Kind wurde in die Schule geschickt. Widerstände gegen das neue Lesebuch, das von einem Protestanten für die katholischen Hotzen verfasst wurde, machten den Unterricht unmöglich. Die Zahl der Schulversäumnisse war hoch. Die Lehrer stammten im 18. Jahrhundert aus Berufen wie Landwirt, Feldhüter, Strumpfwirker, hatten keine pädagogische Bildung und keinen Sinn für Musikalisches.

Viktor von Scheffel, der 1850 bis 1851 in Säckingen weilte und als Gerichtsreferendar oft im Hotzenwald weilte, rühmte die scharfe Gebirgsluft, den Witz und die Lebensart der Wälder und ihre Lust auf Auseinandersetzungen. Wenn der Vater den Sohn bei der Heimkehr fragte: „Isch was gange?“, meinte er eine Prügelei. Am Toten Bühl in Hogschür kehrte Scheffel im „Dürren Ast“ ein und beschrieb die Fehde unter den Dörfern. „Zwischen Hogschür und Sägeten gibts eine Trägeten“ (beide Dörfer sind gleich schlimm), sowie das beherzte Eingreifen des Wirts bei friedegefährlichen Schlägereien. Die Besucher klatschten begeistert bei der Ankündigung eines Buchs.