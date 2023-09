Strahlender Sonnenschein am Samstagnachmittag und hochsommerliche Temperaturen – kurz vor Beginn des zweiten Strittmatter Dorfmarkts um 14 Uhr hatte wegen der Hitze kaum jemand mit einem so großen Ansturm gerechnet. Doch auch diesmal wurden die Vorbereitung und Organisation der Frauengemeinschaft Strittmatt belohnt. „Wir sind unglaublich glücklich über den großen Erfolg unseres zweiten Dorfmarktes, wie hatten einen sehr großen Besucherandrang bis in den Abend hinein“, resümiert Sarah Schneider, die Vorsitzende der Frauengemeinschaft, am Samstagabend.

Ramona Eckert (links) hat große Freude an den liebevoll hergestellten Erzeugnissen der Dachsberger Designerin Katja Tränkle. | Bild: Schneider, Sigrid

Marktstände mit leuchtenden Kerzen, fein gearbeitetem Schmuck, anziehender Blumen- und Keramik-Deko, die schon einen herbstlichen Touch in Küche oder Wohnzimmer bringt, oder schöner Kinderkleidung aus Öko-Stoffen haben die Besucher angezogen, selbstgebrannte Brände, eingemachte Gemüse und Früchte oder entspannende Badesalze.

Mit leuchtenden Kürbissen und Bio-Kartoffeln war der Marktstand von Nadine Eckert (links) und Lena Eckert wieder ein Renner. | Bild: Schneider, Sigrid

Auf dem Vorplatz wurden Biokartoffeln und leuchtende Kürbisse aus Hartschwand angeboten, wie im Vorjahr ein Renner. Und viele interessierte Besucher informierten sich auch über die „Fass-Sauna-to-go“, die für ein Wochenende mit Freunden gemietet werden kann.

Große Sonnenschirme luden am Samstag beim zweiten Strittmatter Dorfmarkt der Frauengemeinschaft ein zu einer Pause mit Freunden und Familie. | Bild: Schneider, Sigrid

Beim zweiten Dorfmarkt der Frauengemeinschaft Strittmatt lud mit Tischen und Bänken unter großen Sonnenschirmen ein zum Verweilen mit Kaffee und Kuchen, Erfrischungsgetränken oder einem leckeren duftenden Flammkuchen direkt aus dem Ofen. Während es um 14 Uhr noch ruhig zuging, strömten eine Stunde später dann immer mehr Gäste ins Bürgerhaus in Strittmatt. Bestens zu tun hatten die Damen, denn reißender Absatz herrschte nicht nur draußen, sondern auch innen an der Cocktailbar und am Kuchen- und Tortenstand. „Unsere Cocktails und die Flammkuchen sind restlos ausverkauft“, sagt Sarah Schneider am Abend. Die Mühe, die sie seit vielen Wochen in dieses Event gesteckt hätten, habe sich wirklich gelohnt und alle seien überglücklich über die positive Resonanz. Es werde in jedem Fall im kommenden Jahr wieder einen Dorfmarkt geben.

Großes Echo herrschte auch bei der Spendenaktion für das neue Elternhaus des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg. Mit einem Stand voller dekorativer und nützlicher Einrichtungsgegenstände rund um Haus, Hof und Garten können sie einen Spendenbetrag von 517 Euro verzeichnen und diesen aus eigenen Mitteln aufstocken. Damit wird nun Familien geholfen, die dort wohnen können, um an der Seite ihrer kranken Kinder zu sein.