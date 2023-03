In der Pfarrkirche Görwihl trat das Ensemble Dulcissime aus Basel mit seltenen mittelalterlichen Instrumenten und einer internationalen Besetzung auf. Die Spielerin der Theorbe, einer fast zwei Meter hohen Gitarre, stammt aus Korea, sie spielte auch die kleinere Laute; die Sopranistin mit ihrer wunderbaren Stimme kommt aus Japan, Israel ist die Heimat der Oboistin und des Sopraninos, die Ensembleleiterin Ingrid Boyer spricht französisch und spielt die Renaissance-Altflöte, der Cembalist und der Barockcellist stammen aus der Region Basel. Dort formierte sich das Ensemble an der Scola Basiliensis, dem international renommierten Ausbildungszentrum für Alte Musik. Das Ensemble hatte für Musik der Passionszeit Stücke unbekannter Komponisten ausgegraben. Diese haben sie mit den mittelalterlichen Instrumenten geschickt besetzt und damit ein wahrhaftiges Timbre des Mittelalters geschaffen. So ließen sie kirchliche Kompositionen aus dem 15. und 16. Jahrhundert hören.

In der Kathedrale in Straßbourg entstanden die Kantaten, Lobgesänge von Deposard, die von der Sopranistin mit der Begleitung von Laute und Flöte meisterlich interpretiert wurden. Schmerzliche Weisen lösen sich ab mit freudigen Klängen, das Halleluja erklingt mit Flöten und Barockcello festlich umrahmt, das Amen verlockte zum Tanzen. Die mittelalterlichen Töne wurden mit soviel Hingabe gespielt, dass sie Ohren und Herz berühren. Der Lobpreis von Gott und den Engeln gelingt jedem Instrumentalisten. Rücksichtsvoll, jedem Spieler seinen eigenen Klang achtend, wiegen sich die Musiker in die Interpration ein.

Selbst die zwei Meter lange Theorbe, als Klangverstärker im Mittelalter gebaut, hält sich zurück gegenüber den Flöten oder der Gesangsstimme. Dazu perlt das zarte Spiel des Cembalos zum überzeugenden Klang aller. Das Barockcello, mal gezupft oder kraftvoll gestrichen, überzeugt. Die beiden Flötistinnen spielen im Duett, weiche, warme Töne entlocken sie den alten Instrumenten.