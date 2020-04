von Peter Koch

Die Frauengemeinschaft Segeten versorgt den gesamten Ort mit Schutzmasken. In der vergangenen Woche hatte Vereinsvorsitzende Claudia Huber spontan den Einfall, für alle Segetener einen Mundschutz zu nähen. Sie kontaktierte ihre Vereinsfreundinnen und schon Freitag waren die Arbeiten verteilt, Stoffspenden eingegangen und die Produktion begann.

Jede Helferin hat dabei einen Arbeitsschritt, den sie ausführt, danach reicht sie die Rohlinge an die nächste Station weiter, so läuft die Produktion schnell und effektiv. „Unsere Masken werden schön bunt“, erklärt Schriftführerin Sarah Zönnchen, schließlich seien unterschiedlichste Stoffspenden eingegangen. Über das letzte Wochenende hätten sie schon 160 Masken nähen können, deren Verteilung Montag begonnen habe, so Zönnchen. Währenddessen läuft die Fertigung weiter.

Insgesamt werden um die 250 Masken benötigt. Die drei Damen, die sich aktuell um die Verteilung kümmern, kommen automatisch an jede Tür des Ortes und überreichen jedem der möchte eine kostenlose Maske, niemand muss sich dafür anmelden. Eine Ausnahme gilt für Kinder unter sechs Jahren, für die aktuell keine Maskenpflicht besteht, für sie wird eine Maske nur auf Bestellung gefertigt.

Kontakt Claudia Huber vertritt die Frauengemeinschaft Segeten als Vorsitzende, erreichbar ist sie unter der Telefonnummer 07764/331, per E-Mail (claudia.huber@t-online.de), die Anschrift ist: 79733 Görwihl, Segeten.20

Vereinsvorsitzende Claudia Huber sitzt unterdessen an der Nähmaschine, sie ist guter Dinge, dass die benötigten Masken in den nächsten Tagen fertig werden. „Wenn wir mal niemanden am Haus antreffen, kommen wir auch wieder oder rufen an“, erläutert Huber, auf diese Weise sollte es möglich sein, alle zeitnah mit einer Maske zu versorgen, ist sie sicher.