von Werner Probst

Die Jugendfeuerwehr Görwihl-Süd geht mit einem weitgehend unveränderten Führungsteam in die Zukunft. Sven Blind wird weiterhin an der Spitze der Feuerwehrjugend fungieren. Mareike Mertens bleibt seine Stellvertreterin, Janek Baumgartner wird als Jugendsprecher und Jason Ebe als sein Stellvertreter fungieren. Luka Baumgartner löst als Schriftführer Franziskus Weiß ab.

In den letzten drei Jahren waren die Aktivitäten der Jugendlichen wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Zu den erfreulichen Aspekten gehörte, dass es dennoch keine Austritte gab. Drei Mitglieder wechselten in die aktiven Reihen und drei Neue traten der Jugendfeuerwehr bei, so dass der Mitgliederstand von 15 gehalten werden konnte.

Seit die Zusammenkünfte wieder möglich sind, ist der Feuerwehrnachwuchs auch wieder aktiv. Neben dem Umgang mit den Feuerwehrgeräten wurde auch sportlichen Aktivitäten gefrönt und mit geselligen Anlässen schöne Stunden verbracht. Weit über die Heimatgrenzen hinaus wurde die Zusammenarbeit mit den Nachbarjugendgruppen ausgebaut. So gab es öfters mit den Nachbarn Herrischried, Rickenbach und Strittmatt gemeinsame Proben und Wettkämpfe. Dass natürlich bei einem Herrigöst-Turnier die Görwihler Mannschaft auf das „Siegertreppchen“ steigen konnte, gehörte zu den besonderen Erfolgen.

Zu den Aktivitäten der Gruppe gehören Arbeitseinsätze, so bei einer Straßenputzaktion, aber auch die Mitwirkung bei Veranstaltungen. So war die Jugendfeuerwehr beim Bauernmarkt mit einem Stand vertreten, wie auch beim Martinimarkt. Mit viel Arbeit war auch die Verteilung der gelben Säcke im Görwihler Gemeindegebiet verbunden, eine Arbeit, die sich aber auch finanziell lohnte, wie der Kassierer Klaus Flum berichtete. Er regte aber auch an, dass der Feuerwehrnachwuchs nach den Proben und sonstigen Zusammenkünften mit Jassen die Kameradschaft fördert und sich auch beim Fasnachtsmontagsumzug aktiv beteiligt.

Nur lobende Worte waren zum Abschluss der Versammlung zu hören. So von Bürgermeister Carsten Quednow, der auch als Wahlleiter fungierte und von Gesamtkommandant Thomas Mutter, der die Herrigöst Gemeinschaft als Vorbildcharakter hinstellte. Er regte auch an, dass man den Jugendraum im neuen Feuerwehrdomizil ausbaue. Grußworte gab es auch vom stellvertretenden Kreisjugendleiter Thomas Scheuch.

Zum Abschluss der Versammlung überreichte Jugendleiter Sven Blind Präsente an ausscheidende und verdiente Mitglieder, ehe mit einem gemeinsamen Essen der Abend abgeschlossen wurde.

Die Jugendfeuerwehr Görwihl-Süd wurde 1999 gegründet und wird von Jugendleiter Sven Blind und seiner Stellvertreterin Mareike Mertens geleitet. Weitere Infos sind im Internet unter: www.jugendfeuerwehr-goerwihl.de oder unter Telefon 07754/8214146.